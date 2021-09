Konkurrenz für Nintendo Switch: Steam bringt 400-Dollar-Konsole auf den Markt

Steam Deck versus Nintendo Switch

Nachdem Valve erst vor Kurzem das Steam Deck angekündigt hatte, startete der Verkauf bereits am 23. Juli 2021 und begeisterte die Netzwelt. Der kleine Gaming-PC eroberte dank seines erschwinglichen Preises und seiner beeindruckenden Leistung den Markt im Sturm und wurde aufgrund mehrerer Faktoren oftmals mit Nintendos Switch-Konsole verglichen. Daraufhin haben sich gleich mehrere Experten die beiden Spielekonsolen näher angeschaut und sie in Punkten wie Optik, Leistung und Anwendung verglichen. Das amerikanische Technikportal The Verge fasste einige Gemeinsamkeiten aber auch gravierende Unterschiede zusammen. Denn trotz ihrer Ähnlichkeiten, besonders im Hinblick auf Form und Design, unterscheiden sich das Steam Deck und die Nintendo Switch stark in Bezug auf die Spezifikationen. Klar ist jedoch, dass die Nintendo Switch seit ihrer Veröffentlichung den Markt für Handheld-Spiele dominierte, aber das Steam Deck dank seiner Preisgestaltung das Potenzial hat, ein ernsthafter Konkurrent zu werden.

Die größten Unterschiede

Für das Nachrichtenportal The Verge ist klar, dass in Sachen Hardwarespezifikationen das Steam Deck die Nintendo Switch deutlich übertrifft. Mit einer benutzerdefinierten AMD APU verfügt das Steam Deck über eine Quad-Core-Zen 2-CPU neben einer RDNA 2-GPU. Es läuft auch auf 16 GB LPDDR5-RAM, der aufgrund seines geringeren Stromverbrauchs für mobile Computer optimiert ist. Auf der anderen Seite hat die Nintendo Switch ihre Hardware seit der Veröffentlichung nicht verändert, und für das OLED-Modell wird weiterhin der Nvidia Tegra X1-Chipsatz mit der Maxwell-Architektur für die GPU verwendet. Die Nintendo Switch verfügt zusätzlich nur über 4 GB LPDDR4-RAM. Zusammengefasst machen die technischen Daten deutlich, dass die Hardware des Steam Decks, die der Nintendo Switch in Sachen Leistung weit übertrifft. Lediglich in Puncto Akkulaufzeit schlägt die Nintendo Switch das Steam Deck.

Grund für den Vergleich

Der Hauptgrund dafür, dass das Steam Deck und die Nintendo Switch überhaupt verglichen werden, ist die aggressive Preisgestaltung, die Valve für das Steam Deck eingeführt hat. Im Gegensatz zu anderen Handheld-Gaming-PCs wie dem GPD Win 3 oder AYA NEO, die leicht über 1.000 US-Dollar kosten können, beginnt das Steam Deck bei einem Preis von 399 US-Dollar für seine 64-GB-Version und endet bei rund 649 US-Dollar für seine 512 GB Version. Gabe Newell erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal Gamerant, dass die Preisunterbietung eine Strategie sei, um sich von Wettbewerbern abzuheben und Valve zunächst einmal erfolgreich auf dem Markt zu etablieren. Im Vergleich zur Nintendo Switch OLED, die 349 US-Dollar kosten soll, ist der um 50 US-Dollar höhere Preis in Relation zur Leistungssteigerung fast unerheblich.

Das Ergebnis

Letztendlich könnten Steam Deck, Nintendo Switch und auch die Nintendo Switch OLED trotz ihrer Ähnlichkeiten im Formfaktor nicht unterschiedlicher sein. Der grundlegende Unterschied besteht darin, dass das Steam Deck als tatsächlicher PC mit einer offenen Plattform fungieren soll, der die Installation jeder Software oder jedes Betriebssystems ermöglicht. Am Ende hängt es von den jeweiligen Spielerpräferenzen ab. Die Preisstrategie des Steam Decks könnte jedoch langfristig den Markt für Handheld-Spiele ein wenig mehr öffnen und für mehr Konkurrenz für die Nintendo Switch sorgen.

Der Vorverkauf von Valves Steam Deck startete am 23. Juli 2021, während die Nintendo Switch OLED am 8. Oktober 2021 erscheinen soll.

