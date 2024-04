Produktivität

Kleine Tanzeinlage gefällig? Eine Studie gibt Aufschluss über die positiven Auswirkungen des Tanzens auf Arbeitnehmer.

Bei den meisten Arbeitnehmern bedeutet die Mittagspause eher Mittagessen und Kaffeepause, inklusive des darauffolgenden Mittagstiefs, bei dem man sich am liebsten kurz hinlegen würde. Stattdessen die Hüften zu schwingen und eine kleine Tanzeinlage einzulegen, kommt vermutlich den wenigsten in den Sinn. Forscher haben aber nun herausgefunden, dass das Tanzen in Bezug auf die Produktivität mehrere Vorteile hat. Eine Studie mit dem Namen "Mood induction through imitation of full-body movements with different affective intentions" von Forschern des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik hat ergeben, dass sich Tanzen am Arbeitsplatz positiv auf die Stimmung und Motivation der Mitarbeiter auswirken kann. Es kann sich also lohnen, das Mittagsritual etwas anzupassen.

Gesteigerte Motivation durch Tanzbewegungen

In der Studie wurden 66 Teilnehmer beauftragt, eine Reihe von Tanzbewegungen nachzumachen, die ihnen durch kurze Videoclips vorgeführt wurden. Diese Clips zeigten entweder einen realen Tänzer oder einen animierten Avatar. Anschließend wurden die Probanden angewiesen, die Tanzbewegungen entweder mit fröhlichem oder traurigem Gesichtsausdruck nachzuahmen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Art und Weise, wie die Gefühle während des Tanzes ausgedrückt wurden, einen spürbaren Einfluss auf die Gemütsverfassung der Teilnehmer hatten. Die Forscher fanden heraus, dass die Nachahmung von Tanzbewegungen, egal ob sie fröhlich oder traurig waren, erfolgreich die Stimmung der Teilnehmer beeinflusste. Dies galt sowohl für Tänze, die von einem Menschen vorgeführt wurden, als auch für solche, die von einem Roboter-Avatar vorgeführt wurden. Die Studie ergab, dass das Ausmaß, in dem die Teilnehmer durch die Tanzbewegungen in eine fröhliche Stimmung versetzt wurden, sowie wie sehr sie die Tanzaufgabe mochten, die Arbeitsmotivation nach der Stimmungsänderung vorhersagte. Dies bedeutet, je glücklicher die Teilnehmer sich nach dem Tanzen fühlten und je mehr sie die Aufgabe genossen, desto motivierter waren sie für ihre nachfolgenden Arbeitsaufgaben. Wie das Manager Magazin berichtet, wird aktuell an einer App gearbeitet, die Mitarbeitende bei solchen motivierenden Tanzpausen unterstützen soll. Dabei sei es unerheblich, ob die Mitarbeiter die Tanzeinlagen allein im Homeoffice oder zusammen im Büro durchführen.

Tanzen gut für mathematische Fähigkeiten und räumliches Verständnis

Dass Tanzen positive Auswirkungen auf verschiedene Bereiche hat, wurde auch von anderen Studien bestätigt. In der Studie "Using Dance & Movement to Enhance Spatial Awareness Learning" haben US-Forscher herausgefunden, dass Jugendliche, die regelmäßig tanzen, in mathematischen Aufgaben besser abschneiden und es ihnen dabei hilft, ein ausgeprägtes räumliches Verständnis zu entwickeln. Auch für Menschen mit Erkrankungen kann Tanzen sehr hilfreich sein. Wie UCB Cares berichtet, sei Tanzen auch für Menschen mit Parkinson-Erkrankungen äußerst positiv und könnte Patienten helfen.

