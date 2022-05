Apple-Aktie: Experte überzeugt - Mit iOS 14 erhält das neue iPhone wieder eine bessere Kamera

Ming-Chi Kuo, Apple -Analyst bei TF International Securities, hat Mitte April via Twitter über das Kamerasystem der neuen iPhone-Generation gesprochen.

Der Analyst geht davon aus, dass die neue iPhone-Frontkamera erstmals eine Autofokus-Funktion haben wird. Außerdem, so Kuo auf Twitter, werde eine bessere Blende eingesetzt als zuvor: Das iPhone 13 hat eine f/2.2-Blende, die iPhone-14-Generationen sollen mit einer f/1.9-Blende ausgestattet werden. Diese neuen Funktionen seien insbesondere für die Bildqualität und Tiefenschärfe bei Selfies, FaceTime- oder Videoanrufen und Livestreaming ausschlaggebend.

AF support and a lower f-number can provide a better shallow depth-of-field effect for selfie/portrait mode. In addition, AF can also enhance the focus effect for FaceTime/video call/live streaming.