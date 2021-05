Sony-Nike-Kollaboration: PS5-Sneaker sollen noch diesen Monat auf den Markt kommen

Markenkollaboration

Die Diskussion um die knappe Stückzahl der Sony-Spielekonsole PlayStation 5 ist bekannt. Nun ist offenbar die nächste knappe Lizenzware im Anmarsch: Der US-amerikanische Sportausrüster Nike und der japanische Elektronikkonzern Sony stehen kurz vor dem US-Release eines PS5-Sneaker-Modells, dessen Erstverkaufstage offenbar schon für diesen Monat geplant sind. Erfahrungsgemäß freuen sich bei etwaigen Ereignissen jedoch nicht nur Fans auf die Sondermodelle bekannter Sneaker-Marken - auch Wertanleger, Wiederverkäufer und sogenannte "Scalper" liegen häufig bereits auf der Lauer, wenn die Veröffentlichung eines vielversprechenden Sammlerstücks bekannt gegeben wird, so die Experten des Gaming-Forums "PCGH".

PG5 x PS5 …

… soll der Name der PS5-Sneaker lauten, die laut Lace Up in zwei Designs erhältlich sein sollen, wie aus einem Instagram-Post der japanischen Website für News im Bereich Sneaker hervorgeht. Das eine Modell soll dabei mehr blaue und das andere mehr weiße Anteile aufweisen; das PS5-Branding kommt eher subtil daher, indem das Logo nur auf die Sneaker-Laschen gedruckt werden soll. Das hellere Modell ist weiterhin mit einem auffälligeren Nike-Emblem, dem sogenannten Nike-"Swoosh" ausgestattet, als das dunklere Modell.

Wertanlage: Sneaker

Für außergewöhnliche Sneaker bekannt, veröffentliche Nike bereits in der Vergangenheit Turnschuhe im PlayStation-Design, so die Website für Tech- und IT-News "golem.de". Beispielsweise die PlayStation 3-inspirierte Variante der F&F Air Force 1, die 2006 ihr Marktdebüt feierten. Nicht zuletzt aufgrund der Zusammenarbeit mit US-Rapper Travis Scott entbrannte daraufhin ein regelrechter Hype um das Sneaker-Modell, sodass dafür laut "golem.de" zeitweise Millionenbeträge geboten wurden. Aktuell erzielt dieses Modell immer noch den stolzen Preis in Höhe 890.000 Euro auf "stockx.com", einem Online-Marktplatz und Bekleidungshändler, der sich vor allem auf den Weiterverkauf wertvoller Turnschuhe spezialisiert hat.

Wie sogenannte Scalper das "künstliche Defizit" ausnutzen

Insbesondere die voraussichtlich große Nachfrage und die damit verbundene wahrscheinliche Preissteigerung dürfte wohl das Interesse von sogenannten "Scalpern" auf sich ziehen. Diese programmieren Bots, die limitierte Ware mit Wertsteigerungspotenzial automatisiert kaufen, sobald sie in Webshops gelaunched wird. Dabei reagieren die Algorithmen deutlich schneller als dies menschliche Käufer tun könnten, häufig sind limitierte Güter daher bereits ausverkauft, bevor Kunden den Kauf online manuell abschließen können. Auch bei der Playstation 5 sollen Scalper für eine zusätzliche Verknappung der begehrten Konsolen gesorgt haben.

Inna Warkus / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pcruciatti / Shutterstock.com