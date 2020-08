Kampf der Konsolen - Sony sichert sich Exklusiv-Deals für die Playstation 5

PS5 versus Xbox Series X

Der Kampf um den Thron der Spielekonsolen geht mit der Sony Playstation 5 und der Microsoft Xbox Series X in diesem Jahr in eine weitere Runde. Seit Jahrzehnten ist die Welt der Videospielliebhaber in zwei Lager gespalten, Playstation und Xbox.

Mit jeder weiteren Generation der jeweiligen Konsole versuchen Sony und Microsoft sich gegenseitig auszustechen und setzen dabei nicht nur auf modernste Hardware, sondern auch auf exklusive Spieleinhalte und plattformgebundene Highlights.

So scheint allerdings diesmal Sony das Rennen um die exklusiven Spieleinhalte und Titel gemacht zu haben und konnte sich dank Exklusiv-Deals mit Drittanbietern einige Vorteile gegenüber Microsoft verschaffen, wie der Spiele-Journalist Imran Khan in einem Resetera-Forum preisgab.

Sony sichert Exklusiv-Deals

Khan verbreitete folgende Informationen in dem besagten Forum: "Es gibt kein großes Third-Party-Studio auf das Sony nicht zugegangen ist, um zu fragen, welche Deals man abschließen könnte. Manche hatten Inhalte, manche Spiele, manche hatten Inhalte und Spiele für sie. Es ist nicht so, dass Microsoft nicht auch Willens gewesen wäre, Angebote zu machen, sie wollten nur einfach nicht den genannten Preis zahlen. Sony kam auf die Entwickler von vornherein mit sehr hohen Preisen zu. Das ‘Playstation Advantage‘ Branding sowie die Bezeichnung ‘Console Exclusive‘ werden in den kommenden paar Jahren viel benutzt werden."

Sollte sich dies bewahrheiten, würde es bedeuten, dass einige Videospieltitel entweder zeitlich begrenzt nur auf der PS5 erscheinen werden, oder sogar überhaupt für die Xbox Series X verfügbar gemacht werden.

Das heißt, wenn Videospiele für mehrere Plattformen entwickelt werden, sind diese initial nur auf der PS5 spielbar, bevor sie auch für die anderen Plattformen freigegeben werden.

Spider-Man nur auf der PS5

Eine Serie der wohl größten Titel, die Sony für sich gewinnen konnte, sind zukünftige Spider Man-Titel. Der Superheld aus dem Avengers-Universum wird die Welt demnach ausschließlich auf der PS5 vor Gefahren retten.

Über die weiteren Exklusiv-Deals ist öffentlich nichts Spezifisches bekannt, Khan implizierte jedoch, dass der ein oder andere noch staunen werde, sobald bekannt wird, welche Titel sich Sony außerdem noch stibitzt habe. "Da sind Spiele dabei, die als Multiplattform-Titel akzeptiert waren, die Sony jetzt für eine Weile sperrt", kommentierte Khan weiter.

Für die Xbox Series X könnte dies einen schweren Kampf bedeuten, die Anhänger weiterhin an das eigene System zu binden.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com