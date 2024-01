Reisen im Winter

Viele träumen im kalten Winter von einem schönen Strandurlaub in der Sonne. Diese Reiseziele sind dabei besonders zu empfehlen.

Laut TUI sind die Kanarischen Inseln samt den Inseln Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa ein geeignetes Reiseziel für den Winter. Das Klima ist dabei laut Reisereporter ganzjährlich angenehm und mild, was mit der geografischen Lage zwischen dem 27. und 29. Breitengrad in der Nähe von Afrika zusammenhängt. Die Durchschnittstemperatur im Winter liegt laut Reisereporter bei 20 Grad Celsius im Schnitt.

Auch Ägypten, Heimat der weltberühmten Pyramiden von Gizeh und weiteren archäologischen Schätzen, hat in Sachen Strandurlaub viel zu bieten. TUI hebt die beiden Küstenorte am Roten Meer, Hurghada und Sharm el Sheikh hervor, die besonders für Taucher und Familien perfekt geeignet seien. Während die Temperaturen im Sommer laut Urlaubsguru über 30 Grad steigen, schwanken die Temperaturen in den Wintermonaten um die 20 Grad.

Auch die kapverdischen Inseln Boavista und Sal vor der Nordwestküste Afrikas werden von TUI für einen Winterurlaub besonders hervorgehoben. Die Inseln, bekannt für weitläufige Strände und Surfer-Hot-Spots, punkten mit einer Wassertemperatur von 24 Grad und viel Sonne. Die schnellste Flugzeit aus Deutschland liegt bei 6,5 Stunden - von Düsseldorf, Frankfurt und München gibt es Direktflüge.

Wer gerne noch etwas weiter entfliehen will, kann auch eine Reise nach Mexiko in Betracht ziehen, das von TUI ebenfalls als Reiseziel im Winter besonders hervorgehoben wird. Laut TUI ist die beste Reisezeit November bis April, im Durchschnitt gibt es sieben Sonnenstunden am Tag. Neben schönen Stränden bietet Mexiko auch viel Kultur und damit eine schöne Abwechslung zum Strandalltag. Die beiden Strandorte Yucatan und Cancun werden von TUI besonders empfohlen.

Redaktion finanzen.net