Wetter-Funktion: Mit Google-Maps für jede Reise die richtige Kleidung einpacken

Mit Google Maps kann fast jeder Ort der Welt gefunden werden. Neben der Such- und Navigations-Funktion bietet die Google -Anwendung viele weitere Features, wie beispielsweise Stau-Vermeidung, Parkplatzsuche, die Anzeige der Öffnungszeiten verschiedener Geschäfte und sogar die neusten Corona-Infektionszahlen der jeweiligen Region. Jetzt kann auch das Wetter über den Kartendienst verfolgt werden.

Mit Google Maps das Wetter verfolgen

Egal ob Hamburg, Köln oder Madrid - Google Maps hat für fast alle Länder und Regionen weltweit Informationen über das aktuelle Wetter parat. Die Wetter-Abrufoption wird - wie bei jeder Smartphone-Suchanfrage - am oberen rechten Bildschirmrand angezeigt. Wer sich über einen PC auf die Seite von Google Maps begibt, findet die Anzeige direkt unterhalb der Suchleiste, wie GoogleWatchBlog zeigt.

Google Maps kann mit Informationen zum aktuellen Wetter rund um die Welt aufwarten. Eine alternative Karte, Googles Krisenkarte, kann sogar Live-Wolken darstellen. VIelleicht für den einen oder anderen ganz nützlich. https://t.co/Tolki0SxNi - GoogleWatchBlog (@googlewatchblog) October 24, 2020

Mit einem Klick auf das Symbol werden Nutzer automatisch auf die Wettersuche von Google weitergeleitet. Zwar gibt es auch andere Möglichkeiten sich über die aktuelle Wetterlage zu informieren, wie beispielsweise Wetter-Apps, allerdings bietet Google die Möglichkeit, viele Informationen innerhalb einer App abrufen zu können, indem sie geclustert zur Verfügung gestellt werden.

Für Nutzer von Android-Smartphones bleibt die Wetter-Funktion in der Google Maps-App allerdings verborgen.

Diese neue Funktion könnte bald nach Deutschland kommen

Was in anderen Ländern teilweise schon seit mehreren Jahren möglich ist, soll bald auch nach Deutschland kommen: Wie das GoogleWatchBlog berichtet, könnte bald auch die jeweilige zulässige Höchstgeschwindigkeit angezeigt werden, während man sein Fahrzeug mithilfe von Google Maps an seinen Zielort navigiert. Wie ein Leser des Blogs berichtet, wurde ihm ebendiese Funktion in den Einstellungen angezeigt, sodass er sie über einen Schieberegler aktivieren konnte.

Google Maps kann nicht nur die aktuelle Geschwindigkeit, sondern auch die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bzw. das Tempolimit darstellen - allerdings nicht in Deutschland. Jetzt ist genau dieses Feature bei einem unserer Leser aufgetaucht. https://t.co/4XBJCf8hsU - GoogleWatchBlog (@googlewatchblog) October 19, 2020

Zwar stehen die Daten für diese Funktion in Deutschland schon seit längerer Zeit zur Verfügung, aktiviert wurde sie allerdings bislang nicht. Dennoch könnte die Einstellung ein Anzeichen dafür sein, dass auch deutsche Autofahrer bald die maximale Höchstgeschwindigkeit über Google Maps einsehen können werden.

