Spartipp und Kurzurlaub: Darum können sich Stopover-Flüge lohnen

Ein Zwischenstopp, der sich lohnt

Wer seine nächste Fernreise plant und dabei sparen möchte, kann neben der Hotel- oder Mietwagenbuchung auch beim Flug seine Ausgaben reduzieren. Denn oftmals wird ein Flug günstiger, wenn man auf eine direkte Flugverbindung verzichtet und stattdessen einen Zwischenstopp einlegt. Wer einen Langstrecken-Flug plant, um ans andere Ende der Welt zu reisen, kommt um eine Zwischenlandung meist nicht herum. Jedoch muss es sich dabei nicht unbedingt nur um einen kurzen Aufenthalt handeln, der lediglich dazu dient, den Flieger zu wechseln. Hat man bei einem Zwischenstopp einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden, spricht man von einem Stopover. Dieser kann die Reisekosten unter Umständen deutlich drücken und zudem in vielen Fällen noch sinnvoll genutzt werden.

Stopover als Kurzurlaub

Abhängig von der Verbindung und dem gewünschten Reiseziel kann ein Flug mit Zwischenstopp einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Doch anstatt diese mit Warten am Flughafen zu verbringen, kann schon ein mehrstündiger Aufenthalt sinnvoll genutzt und etwa eine Sightseeing-Tour eingeplant werden. Wer es nicht eilig hat, kann seinen Zwischenstopp auch zum Stopover mit einer Dauer von mehr als 24 Stunden ausweiten und so seinen Urlaub um einen Städtetrip nach beispielsweise Dubai, Singapur, Bangkok oder New York ergänzen. Einige Fluggesellschaften bieten laut "Travelbook" sogar spezielle Stopover-Programme an und verzichten auf einen Aufpreis. Zum Teil gibt es sogar noch vergünstigte Hotels, und bei Business- oder First-Class-Flügen wird oftmals zusätzlich ein kostenloser Aufenthalt in einem 4- oder 5-Sterne Hotel angeboten.

Mit Stopover günstiger reisen

Durch einen Stopover entstehen außerdem Sparvorteile, denn während bei einigen Verbindungen gar kein Direktflug angeboten wird, lohnt es sich auch bei anderen Zielen in finanzieller Hinsicht oftmals, einen Zwischenstopp einzulegen. Mit der Nutzung des Self-Connect-Prinzips, also dem selbstständigen Buchen der einzelnen Flüge direkt bei den Airlines, kann die günstigste Verbindung gesucht werden - und der Ort für einen möglichen längeren Zwischenstopp. Denn viele Airlines bieten diesen an ihren entsprechenden Haupt-Drehkreuzen in ihrem Heimatland an. So kann man mit geringem Aufwand und ohne große Kosten interessante Städte besuchen, für die man sonst womöglich keine eigene Reise einplanen würde.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Markus Gann / Shutterstock.com, Africa Studio / Shutterstock.com