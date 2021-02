Glassdoor-Studie 2021: Das sind die besten Arbeitgeber in Großbritannien

Auch in diesem Jahr hat die internationale Bewertungsplattform Glassdoor wieder ein Ranking der besten Arbeitgeber Großbritanniens veröffentlicht. Die "Best Places to Work" sind Mitte Januar zum insgesamt 13. Mal bekannt gegeben worden - unter die Top 3 haben es im Vereinigten Königreich 2021 Salesforce Microsoft und Abcam geschafft.

Das Ranking basiert auf lokalen Mitarbeiterbewertungen

Im Gegensatz zu vielen anderen Rankings basieren die Ergebnisse des Rankings einzig und allein auf den Bewertungen der Mitarbeiter. Grundsätzlich können - neben aktuellen - auch ehemalige Mitarbeiter auf der Glassdoor-Plattform Bewertungen abgeben. Voraussetzung ist jedoch, dass sie das Unternehmen nicht vor 2019 verlassen haben.

Außerdem basiert die Auszeichnung von Glassdoor eigenen Angaben zufolge nur auf lokalen Bewertungen, das heißt, nur Mitarbeiterfeedback aus Großbritannien wird für das UK-Arbeitgeberranking berücksichtigt.

Beachtet wurden in diesem Jahr alle Bewertungen, die im Zeitraum vom 22. Oktober 2019 bis zum 19. Oktober 2020 abgegeben wurden.

Bewertung erfolgt anhand von verschiedenen Kriterien

Die Unternehmen werden von ihren Mitarbeitern dabei anhand von acht verschiedenen Kriterien beurteilt. Dazu gehören unter anderem die Vergütung des Arbeitgebers, Kultur und Werte des Unternehmens und Work-Life-Balance. Nur Firmen aus Großbritannien, die mindestens 30 Bewertungen in jeder der acht Kategorien vorweisen können, werden in die Auswertung der "Best Places to Work" miteinbezogen.

Auch war für eine Berücksichtigung im Ranking eine Mitarbeiterzahl von mindestens 1.000 Beschäftigten zum Ende des Betrachtungszeitraums notwendig.

Salesforce ist in diesem Jahr Top-Arbeitgeber in Großbritannien

Der Gewinner des Rankings von 2021 lautet Salesforce. Auch in diesem Jahr schafft es das Unternehmen wieder in die Top 3 des UK-Rankings und stößt damit Google von der Spitze der Rangliste. Das US-amerikanische Technologieunternehmen rutscht drei Plätze nach unten und belegt in diesem Jahr den vierten Platz der besten Arbeitgeber Großbritanniens. Das Treppchen haben neben Salesforce auch noch Microsoft (Rang 2) und Abcam (Rang 3) erreicht.

Softcat kann seinen fünften Platz 2021 verteidigen, SAP rankt - einen Platz schlechter als 2020 - auf Platz 9.

Einen echten Sprung hat in diesem Jahr Apple gemacht. Das US-amerikanische Tech-Unternehmen kämpft sich 2021 von Platz 32 auf den siebten Platz vor. Ebenfalls zu den Top 10 gehören dieses Mal die internationale Werbeagentur Global Team Blue (Rang 6) und Facebook (Rang 10). Auch die Restaurant-Kette Bella Italia hat es 2021 überraschend in die Top 10 geschafft (Rang 8) und ist damit Großbritanniens Top-Arbeitgeber in der Gastronomie.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

