Mehr für Anleger drin? - Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche verklagt BW-Bank

Der Ex- Daimler -Chef Dieter Zetsche wirft seiner Bank falsche Beratung vor und verklagt sie nun in Folge dessen. Ende Januar 2009 investierte er 100.000 Euro zuzüglich 5.000 Euro Gebühr in einen Immobilienfonds, welcher sich für den Manager als Verlustgeschäft entpuppte. Das Stuttgarter Landgericht erklärte am 2. Juli 2019 den von Zetsches Anwälten gestellten Musterverfahrensantrag gemäß §2 KapMuG für zulässig, wodurch die schweren Vorwürfe gegenüber der BW-Bank nun rechtlich geprüft werden.

h2>Zetsche fühlt sich falsch beraten

Auf kapitalmarktrechtlicher Ebene kann dieses Verfahren im Falle von Uneinigkeiten angewandt werden. Im Fall von Dieter Zetsche wird ein Schadenersatzanspruch aufgrund von "falschen oder irreführenden öffentlichen Kapitalmarktinformationen" seitens der BW-Bank geprüft.

Zetsche beteuert, die Beratung des Finanzdienstleisters bezüglich des Immobilienfonds habe zum Großteil auf dem Informationsgehalt des Fondsprospekts basiert. Die Anwälte des Ex-CEOs beklagen nun unvollständige und falsche Information durch den Prospekt erhalten zu haben, wohingegen die BW-Bank dieses bestreitet. Strittig ist außerdem die Behauptung, dass Zetsche den Emissionsprospekt erst am Tag des Geschäftsabschlusses, also verspätet, erhalten habe.

Aufgrund des Bankgeheimnisses äußert sich die BW-Bank diesbezüglich nicht direkt zu den Vorwürfen, dennoch "bedauere die Bank, dass es zu Verlusten kam" und beteurt, dass sie stets um eine einvernehmliche Lösung bemüht sei.

h2>Deswegen könnte zu Gunsten von Dieter Zetsche entschieden werden

Für Dieter Zetsche könnte die Fragwürdigkeit des ehemaligen Geschäftsführers Heinrich Maria Schulte von Wölbern Invest sprechen. Er soll insgesamt 150 Millionen Euro von 40.000 Anlegern abgeschöpft haben, weshalb Schulte 2015 aufgrund von Veruntreuung zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt wurde.

Das Unternehmen hat den betreffenden Fonds "Fünfundsechzig IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co. KG" aufgelegt und somit könnte nun auch Dieter Zetsche sich zu den Geschädigten zählen.

