DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -11,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.841 +2,7%Euro1,1790 +0,1%Öl67,71 +0,6%Gold4.826 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Akuter Blasenalarm bei Tesla-Aktie: Marktveteran mit vehementer Warnung an Anleger Akuter Blasenalarm bei Tesla-Aktie: Marktveteran mit vehementer Warnung an Anleger
Edelmetall oder Zockerpapier? Wiederholt sich die GameStop-Geschichte jetzt am Rohstoffmarkt mit Silber? Edelmetall oder Zockerpapier? Wiederholt sich die GameStop-Geschichte jetzt am Rohstoffmarkt mit Silber?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Scheinbeförderung

Was ist eigentlich "Dry Promotion?"

06.02.26 03:30 Uhr
"Dry Promotion" - Chancen und Risiken erklärt | finanzen.net

Mehr Verantwortung, aber kein Cent mehr Gehalt - genau das steckt hinter der sogenannten "Dry Promotion". Immer häufiger vergeben Unternehmen Titel und neue Aufgaben ohne Gehaltserhöhung. Für Beschäftigte kann das Chance und Falle zugleich sein.

Begriff und Bedeutung

Eine Beförderung gilt gemeinhin als Anerkennung - doch nicht immer geht sie mit einem höheren Gehalt einher. Immer häufiger vergeben Unternehmen neue Titel oder zusätzliche Verantwortung, ohne den Lohn anzupassen. Dieses Phänomen wird im englischen Sprachraum als "Dry Promotion" bezeichnet, also als "trockene Beförderung". Laut Indeed handelt es sich dabei um Rollenaufstiege, die zwar mehr Aufgaben und einen neuen Status mit sich bringen, jedoch ohne Gehaltserhöhung verbunden sind. Auch im deutschsprachigen Raum ist der Begriff inzwischen angekommen - häufig unter der Bezeichnung "Scheinbeförderung", die nach Einschätzung des RND inzwischen in vielen Branchen zum Alltag gehört.

Wer­bung

Warum Unternehmen darauf setzen

Für viele Arbeitgeber ist die "Dry Promotion" vor allem ein pragmatisches Instrument. Sie können Verantwortung an vertraute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übertragen, ohne gleichzeitig das Gehalt anheben zu müssen. Wie das RND berichtet, ist das für Unternehmen ein lohnendes Konzept, um Aufgaben effizient zu verteilen und Kosten zu sparen. Indeed nennt als weitere Gründe Budgetengpässe oder den Versuch, Engagement zu belohnen, ohne zusätzliche Gehaltskosten einzuplanen. In manchen Fällen übernehmen Beschäftigte die neuen Aufgaben ohnehin schon - die Beförderung macht den erweiterten Verantwortungsbereich dann lediglich offiziell.

Risiken und Nachteile für Beschäftigte

So verlockend ein neuer Titel oder zusätzliche Verantwortung zunächst wirken mögen - für viele Beschäftigte überwiegen die Schattenseiten. Indeed warnt, dass fehlende Gehaltserhöhungen bei gleichzeitig gestiegenen Anforderungen schnell zu Frust, Motivationsverlust und letztlich auch höherer Fluktuation führen können. Das RND betont zudem die Gefahr einer dauerhaften Mehrbelastung ohne echten Ausgleich, was den Leistungsdruck deutlich steigen lässt. Manche Karrierecoaches weisen sogar darauf hin, dass "Dry Promotions" in ungünstigen Fällen als Ausstiegsstrategie genutzt werden: Wer mit immer mehr Aufgaben überfordert wird, könnte am Ende selbst die Kündigung einreichen.

Chancen für die Karriere

Neben den Risiken kann eine "Dry Promotion" durchaus auch positive Seiten haben. Wie das RND hervorhebt, bietet sie die Möglichkeit, neue fachliche wie soziale Kompetenzen zu entwickeln und Verantwortung in Projekten zu übernehmen. Ein zusätzlicher Titel oder die Leitung eines Teams stärken zudem den Lebenslauf und erhöhen die Sichtbarkeit im Unternehmen. Wer die Beförderung als Investition versteht, kann die gesammelten Erfahrungen später nutzen, um in einem anderen Kontext oder bei einem Jobwechsel einen deutlichen Gehaltssprung zu erzielen.

Wer­bung

Handlungsempfehlungen und Alternativen

Wer eine "Dry Promotion" angeboten bekommt, sollte das Gespräch suchen und die eigenen Erwartungen klar formulieren. Indeed empfiehlt, die zusätzliche Arbeit zu dokumentieren und gegenüber Vorgesetzten transparent zu machen. Neben einer Gehaltserhöhung können auch andere Formen der Wertschätzung sinnvoll sein - etwa Weiterbildungen, flexible Arbeitszeiten, zusätzliche Urlaubstage oder ein Bonus. Das RND rät zudem, konkrete Zielvereinbarungen zu treffen und einen klaren Zeitraum festzuhalten, nach dem über eine spätere Gehaltserhöhung entschieden wird. So entsteht Verbindlichkeit und die Beförderung wird nicht zur Einbahnstraße.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rawpixel.com / Shutterstock.com, Pressmaster / Shutterstock.com