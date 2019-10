Neuer Service vom ADAC: Der Autoclub öffnet jetzt auch Haustüren

ADAC hilft im Notfall

Normalerweise wird der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) gerufen, wenn man eine Autopanne hat. Seit einiger Zeit bietet Europas größter Verkehrsclub nun aber auch Hilfe in einem anderen Bereich an: Schlüsselnotdienst. Wer also seinen Schlüssel vergessen hat und nicht mehr in die eigenen vier Wände kommt, kann nun auch in diesem Fall den ADAC rufen.

Doch warum bietet der Automobilclub solch einen Service an? "Weil der ADAC bekannt dafür ist im Notfall zu helfen - wird dies durch den Schlüsselnotdienst nun auch auf die Wohnungstür ausgeweitet. Der ADAC hilft Ihnen, schnell wieder in Ihre Wohnung oder Ihr Einfamilien-, Reihen-, Doppelhaus zu kommen", heißt es auf der Website.

Nach Pilotprojekt in München nun auch in weiteren Metropolen

Gestartet war der ADAC mit dem Pilotprojekt in München. Während der ersten Testphase nahmen dort über 500 Ausgesperrte das neue Angebot seit Ende Januar in Anspruch, wie die Hamburger Morgenpost (MOPO) berichtet. Bis Ende Februar 2020 läuft nun eine weitere Testphase in Hamburg. Außerdem ist der Dienst auch in Berlin/Potsdam erhältlich.

Wie die MOPO weiter berichtet, verlangt der ADAC für seinen Service einen Festpreis: Von Montag bis Freitag kostet das Öffnen der Tür zwischen 6 und 20 Uhr pauschal 99 Euro, zu allen anderen Zeiten erhöhen sich die Kosten auf 179 Euro.

Die "gelben Engel"

Durch den eigenen Schlüsselnotdienst wolle der Automobilclub seine Kunden vor unseriösen Anbietern und intrasparenten Preisen schützen, wie er gegenüber MOPO erklärte. "Der ADAC möchte mit seiner Bekanntheit, Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz Standards beim Schlüsselnotdienst setzen und so die Seriosität des Marktes stärken", heißt es weiter.

Dabei versprechen die "gelben Engel" schnelle Hilfe: "Wir sind in der Regel innerhalb 45 Min. bei Ihnen", heißt es auf der Website. Der Dienst steht zudem sowohl für ADAC-Mitglieder als auch für Nicht-Mitglieder zur Verfügung. Erreichen kann man den Notdienst online oder telefonisch.

