Nike kündigt den Klapp-Schuh an

Einer der weltweit größten Sportartikel-Hersteller Nike hat einen Schuh entwickelt, der ohne die Hilfe der Hände in wenigen Sekunden angezogen werden kann. Auf den Markt kommen soll der Schuh unter dem Namen Go FlyEase.

Der Schuh mit Klappmechanismus

Der Nike Go FlyEase wird aller Voraussicht nach in drei verschiedenen Farbkombinationen verkauft werden, wie auf der Internetseite des GQ-Magazins zu sehen ist. Da der Schuh ohne Hilfe an- und ausgezogen werden kann, gibt es keine Schnürsenkel, sondern nur ein elastisches Band, das sich um den gesamten Sneaker wickelt.

Damit wird der Schuh nicht nur für Menschen im Stress interessant, sondern auch für Menschen mit Beeinträchtigungen und chronischen Erkrankungen. Wie der Stern schreibt, sind die Schuhe vor allem für den Behindertensport entwickelt worden, aber auch alle übrigen Sneakerträger werden den Schuh, der durch sein buntes und schnittiges Aussehen auffällt, interessant finden. "Die sind cool und gleichzeitig komfortabel", sagte der US-Talkmaster Jimmy Fallon während einer seiner Shows:

Auf der eigenen Internetseite erklärt Nike die Funktionsweise des Go FlyEase. Ein Band über dem Gelenk sorgt dafür, dass ein sicheres Tragen möglich sei. Außerdem ermögliche der sogenannte Spanner, den Schuh einfach und ohne Einsatz der Hände vom Fuß zu kicken, wie der Stern berichtet. Nach dem Ausziehen nimmt der Schuh dann ungefähr die Form einer Pyramide an.

Positive Stimmen auch aus Deutschland

Das Gesicht der Kampagne hinter dem Klapp-Schuh wird die italienische Rollstuhlfechterin Beatrice Vio sein, die bereits mehrfache Europameistern, Weltmeistern und Paralympics-Siegern ist. Auch in Deutschland war die Resonanz auf die Neuheit überwiegend positiv, wie RND schreibt.

"Menschen mit Behinderung sollten immer und überall mitgedacht werden - und deshalb auch mitreden", sagt Anne Gersdorff, die sich bei den Sozialheld*innen engagiert, laut dem RND. Gersdorff zufolge ist Deutschland bei diesem Thema noch weit hinterher. In den USA müssten Unternehmen beispielsweise barrierefrei sein, in Deutschland hingegen nicht.

Ab wann ist der Go FlyEase erhältlich?

Laut dem GQ-Magazin wird der Schuh für ausgewählte Nike-Member ab 15. Februar erhältlich sein. Alle anderen Kunden müssen sich wohl noch bis zum Frühjahr gedulden und den Schuh dann über den Online-Shop bestellen. Preislich werde der Schuh bei rund 100 Euro liegen.

Zwar brachte Nike schon vorher eine Reihe von Schuhen auf den Markt, die das An- und Ausziehen erleichterten, allerdings ist das neue Modell das erste taugliche für den Massenmarkt, das sich komplett ohne die Zuhilfenahme der Hände tragen lässt.

