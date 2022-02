Diese Fahrzeuge haben den geringsten Wertverlust

Autos produzieren eine Menge Kosten. Vor allem die Ausgaben für Sprit und Reparaturen können zu einer finanziellen Belastung werden. Es sind jedoch nicht die regelmäßig anfallenden sichtbaren Kosten, die ein Fahrzeug teuer werden lassen. Ein viel größeres Problem ist der Wertverlust des Autos über Zeit. Bewusst wird Fahrzeugbesitzern allerdings in der Regel erst beim Wiederverkauf. Viele berücksichtigen den späteren Wertverlust beim Kauf eines Fahrzeuges nicht. Da manche Autos einen geringeren Wertverlust haben als andere, sollte man diesen Aspekt beim Autokauf immer beachten.

Schwacke kürt "Wertmeister" 2021

Das Unternehmen Schwacke und Auto Bild haben ihre jährliche Studie mit dem Titel "Wertmeister" für das Jahr 2021 veröffentlicht. Dabei werden die Neuwagen mit dem geringsten prognostizierten Wertverlust auf dem deutschen Automarkt gesucht und als "Wertmeister" 2021 gekürt. Für die Studie wurden 6.751 verschiedene Fahrzeugtypen aus 350 Modellreihen berücksichtigt und in 13 verschiedene Segmente unterteilt. Zu den 13 Segmenten zählen unteranderem Kleinstwagen, SUV, Sportwagen sowie Luxusfahrzeuge. Für die Autos wird der voraussichtliche Restwert nach vier Jahren berechnet. Die Berechnung basiert auf einem Forecast für 48 Monate. Das Modell, welches in seinem Segment den geringsten Wertverlust aufweist, gilt als Wertmeister.

Dacia Sandero Stepway TCe 90 belegt Platz eins

Der Sportwagen Porsche 911 Carrera 4S verliert in vier Jahren nur 42 Prozent seines Wertes. Dies macht ihn zu einem der wertstabilsten Fahrzeuge auf dem deutschen Markt. Auf dem ersten Platz landet hingegen der Dacia Sandero Stepway TCe 90 von Renault. Das Auto aus der Kategorie Kleinwagen ist nicht nur der wertstabilste, sondern mit 12.000 Euro auch der günstigste Neuwagen auf dem Markt. Der geringe Neuwagenpreis sorgt dafür, dass das Fahrzeug auch als Gebrauchtwagen nur geringfügig an Wert verliert - 34 Prozent innerhalb von vier Jahren. Am schlechtesten schneidet der BMW 730d aus der Kategorie Luxusklasse ab. Das Fahrzeug verliert in vier Jahren 63,3 Prozent seines Wertes.

Nachfrage und Ausstattung bestimmen den Wertverlust

Wie t-online betont, ist die Nachfrage für den Wertverlust eines Autos ein entscheidendes Kriterium. Dabei gilt die Faustregel: Je gefragter ein Neuwagen, desto geringer sein Wertverlust. Besonders begehrte Modelle im hochpreisigen Segment sind als Neuwagen für viele unbezahlbar. Das jeweilige Modell kommt dann nur als Gebrauchtwagen zu einem günstigeren Preis in Frage. Für den Eigentümer hat das den Vorteil, dass er dennoch einen guten Preis verlangen kann. Ein Beispiel ist der Porsche 911 Carrera 4S. Als Neuwagen kostet er 130.000 Euro - für viele Interessenten unbezahlbar. Als Gebrauchter stehen die Chancen deutlich besser.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Ausstattung. Sie kann zur Verringerung oder Erhöhung des Wertverlustes beitragen. Eine beliebte Ausstattung in einem gefragten Modell schützt vor erheblichem Wertverlust. Dabei sollte die Ausstattung zum Modell passen. Ein Basismotor in einem Luxusmodell wirkt sich eher negativ auf die Nachfrage aus. Je höher das Preissemgent des Fahrzeuges, desto mehr Extras sollten eingebaut sein. Bestimmte Farben wie Gelb oder Rot sind weniger beliebt. Gefragt sind hingegen gedeckte Farben. Begehrte Modelle gibt es in unterschiedlichen Preissegmenten.

M. Wieser / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com