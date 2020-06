Sparsamste Fahrzeuge: Diese Benziner schonen die Umwelt und den eigenen Geldbeutel

Der Spritverbrauch und die damit verbundenen CO2-Emissionen haben in Zeiten von hohen Spritpreisen und Umweltbewusstsein beim Neuwagenkauf einen wichtigen Stellenwert eingenommen.

Auch in Bezug auf die ab 2021 geltende Kfz-Steuerreform rückt die Nachhaltigkeit beziehungsweise die Sparsamkeit des Neuwagens weiter in den Fokus der Verbraucher.

Wer allerdings aufgrund von hohen Anschaffungskosten oder fehlender Ladeinfrastruktur nicht auf Elektroautos umsteigen möchte, aber dennoch bestrebt ist, die Umwelt weniger zu belasten, sollte beim nächsten Autokauf explizit auf Fahrzeuge mit niedrigem Verbrauch setzen.

Hierfür ermittelt der ADAC jährlich "die sparsamsten Autos aller Klassen" unter den Benzinern.

Kleinst- und Kleinwagen

In der Kategorie der Kleinwagen steht der Honda Jazz 1.5 i-MMD Comfort e-CVT an oberster Stelle. Im Grundpreis kostet der 108 PS-starke Honda 22.000 Euro und ist damit verhältnismäßig teuer im Vergleich zu den direkten Konkurrenten. Dafür überzeugt das Auto mit einem CO2-Ausstoß von nur 102 Gramm pro Kilometer bei einem Kraftstoffverbrauch von lediglich 4,5 Litern pro 100 Kilometer.

Damit verbraucht der Honda knapp einen Liter weniger auf 100 Kilometer als der im Ranking zweitplatzierte Opel Corsa 1.2. Der Opel ist mit 75 PS ausgestattet und verbraucht 5,3 Liter Benzin mit CO2-Emissionen von 120 Gramm pro Kilometer. Der drittplatzierte Mazda 2 SKYACTIVE-G 75 M Hybrid Prime-Line sowie der viertplatzierte VW up! GTI stehen dem Opel in puncto Verbrauch und Emissionen in nichts nach.

Allerdings kostet der Opel lediglich 13.990 Euro, während der Mazda 14.190 Euro und der VW 18.535 Euro kostet. In Sachen PS ist der VW mit 115 PS allerdings auch stärker motorisiert als der Opel und der Mazda.

Betrachtet man die Gesamtkosten pro Kilometer würde der Opel mit 33,8 Cent pro Kilometer an oberster Stelle stehen.

Untere Mittelklasse

Der Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flow führt die untere Mittelklasse bei Umweltfreundlichkeit und Sparsamkeit an. Der 122 PS-starke Toyota ist für 29.140 Euro zu erwerben und verbraucht pro 100 Kilometer lediglich 4,8 Liter, wobei 109 Gramm CO2 pro Kilometer ausgestoßen werden.

Mit einem Verbrauch von 5,2 Litern und Emissionen von 119 Gramm landet der Opel Astra 1.2 DI Turbo auf dem zweiten Rang. 20.190 Euro kostet der 110 PS-starke Opel.

Der drittplatzierte Ford Focus 1.0 EcoBoost Trend ist mit 100 PS ausgestattet und kostet 21.000 Euro. Mit einem Verbrauch von 5,3 Litern je 100 Kilometern und 119 Gramm CO2-Emissionen, ist der Ford in etwa so sparsam wie der Opel.

Unter Berücksichtigung der Gesamtkosten pro Kilometer hätte der viertplatzierte VW Golf 1.0 TSI das Ranking der unteren Mittelklasse angeführt. Er ist mit 39,4 Cent je Kilometer am kostengünstigsten.

Mittelklasse

Als König der Mittelklasse unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit kann sich der Skoda Octavia 1.5 TSI ACT Ambition krönen. Der Motor leistet 150 PS und verbraucht dabei nur 5,6 Liter pro 100 Kilometer mit einem CO2-Ausstoß von 127 Gramm. Für 27.360 Euro ist der Skoda zu haben.

Der Ford Mondeo 2.0 Hybrid Titanium Automatik ist mit 188 PS deutlich leistungsstärker als der Skoda, die Verbrauchs- und Emissionswerte sind allerdings identisch. Doch mit einem Grundpreis von 41.000 Euro ist der Ford fast 50 Prozent teurer als der Skoda, deswegen landet er auf dem zweiten Rang.

Für 30.990 Euro kann der 188 PS-starke VW Passat 1.5 TSI OPF Conceptline erworben werden. Ein Verbrauch von 6,1 Litern bei 138 Gramm CO2-Emissionen befördert den VW auf Rang drei der Mittelklasse.

Mit Gesamtkosten von 50,2 Cent je Kilometer fährt sich der Skoda auch insgesamt am kostengünstigsten.

Obere Klassen

Die grüne Plakette hat sich der Toyota Camry 2.5 Hybrid Business Edition als Fahrzeug der oberen Klasse verdient. Der 218 PS-starke Benzinmotor verbraucht pro 100 Kilometer nur 5,3 Liter, dementsprechend liegen die CO2-Emissionen je Kilometer ebenfalls bei niedrigen 119 Gramm. Zudem ist der Toyota mit 39.990 Euro vergleichsweise günstig.

Auf einem relativ abgeschlagenen zweiten Platz liegt der Volvo V90 B4 Momentum Automatik. Im Grundpreis kostet der mit 197 PS ausgestattete Volvo 49.950 Euro. Der CO2-Ausstoß liegt bei 149 Gramm mit einem Benzinverbrauch von 6,6 Litern je 100 Kilometern.

Abgerundet wird die Top-3 der oberen Klasse durch den 51.300 Euro teuren BMW 520i Touring Steptronic. Bei einer Leistung von 184 PS verbraucht der BMW 7,1 Liter Super Plus pro Kilometer und stößt dabei 162 Gramm CO2 aus.

In der oberen Klasse ist der Toyota mit 60,3 Cent pro Kilometer Gesamtkosten auch insgesamt das günstigste Fahrzeug.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

