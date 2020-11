Ehemaliger US-Politiker wird Netflix-Star

Spätestens seit seiner Hauptrolle im international erfolgreichen Science-Fiction-Film "Terminator" ist der Schauspieler Arnold Schwarzenegger auf der ganzen Welt bekannt. Doch das Schauspielen ist nicht das einzige Talent des gebürtigen Österreichers, auch als Bodybuilder und Unternehmer erzielte der Filmstar in der Vergangenheit Spitzenerfolge.

Von 2003 bis 2011 betätigte er sich außerdem aktiv in der Politik und fungierte in den USA als Gouverneur von Kalifornien. Doch noch hat der mittlerweile 73-jährige Hollywood-Star nicht genug vom Showgeschäft: Wie die zwei Branchenblätter "Deadline.com" und "Hollywood Reporter" berichten, wird Schwarzenegger nun erstmals in seiner langen Filmkarriere eine Hauptrolle in einer Serie übernehmen.

"Sopranos"-Autor Nick Santora produziert die Serie

Nach längeren Verhandlungen mit diversen Streaming-Diensten steht fest, dass die nue Schwarzenegger-Serie auf Netflix zu sehen sein wird. Produziert wird sie von der US-amerikanischen Produktionsfirma Skydance TV, die auch in der Vergangenheit bereits zahlreiche erfolgreiche Filme herausgebracht hat - unter anderem die letzten beiden "Terminator"-Filme, "Mission Impossible" und "Baywatch".

Executive Producer und Showrunner der noch titellosen Serie ist "Sopranos"-Autor Nick Santora, der ebenfalls schon einige Erfahrung im Show-Geschäft vorweisen kann.

Arnold Schwarzenegger soll Berichten von Deadline.com zufolge ebenfalls bei der Produktion involviert sein.

Monica Barbaro übernimmt andere Hauptrolle neben Schwarzenegger

Die geplante Serie handelt von einem Spion (Schwarzenegger), der gemeinsam mit seiner Tochter Übeltäter auf der ganzen Welt jagt. Die Rolle der Tochter wird den Berichten zufolge Monica Barbaro (30) übernehmen - eine US-amerikanische Schauspielerin, die bereits durch Hauptrollen in den Serien "Chicago Justice" und "The Good Cop" internationale Bekanntheit erlangte. Auch in dem aktuell produzierten Actionfilm "Top Gun: Maverick" gehört sie zu den Hauptdarstellern.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com