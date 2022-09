BSI warnt: Smartes Türschloss von ABUS ist Einfallstor für Kriminelle

Heute im Fokus

Nach Beige Book: DAX schließt im Plus -- Wall Street auf hohem Niveau -- Apple-Keynote: Neue iPhone 14 vorgestellt -- NIO weitet Verlust aus -- GameStop, Siemens Energy, Allianz, Munich Re im Fokus

thyssenkrupps Wasserstofftochter Nucera wohl bald mit IPO. Bank of America senkt den Daumen für Wasserstoff-Aktie NEL. Strompreis: EU veranschlagt wohl Preisobergrenze von 200 Euro pro Megawattstunde. BioNTech denkt offenbar über Standort in Israel nach. T-Mobile US trennt sich von Festnetzsegment - für einen Dollar. Kanadas Notenbank zieht Leitzins erneut deutlich an.