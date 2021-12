Hacker verschaffen sich Zugang zu PS5-Stammschlüsseln

Der japanische Elektronikkonzern Sony hat offenbar Sicherheitsprobleme bei seiner jüngsten Konsole, der PlayStation 5. Denn wie die Hackergruppe namens fail0verflow auf Twitter verkündet, habe man Zugang zu den Stammschlüsseln der PS5 erlangt.

Translation: We got all (symmetric) ps5 root keys. They can all be obtained from software - including per-console root key, if you look hard enough! https://t.co/ulbq4LOWW0