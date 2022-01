Apple-Aktie: Apple mit neuem Patent zum Schutz vor Diebstählen in Apple Stores

Apple meldet neues Patent an

Nach Angaben der Website MacRumors beschreibt Apple in einem Patent mit dem Titel "Product-Display System", das beim United States Patent and Trademark Office eingereicht und von Patently Apple entdeckt wurde, eine Reihe mechanischer Systeme zur Sicherung von Apple-Geräten wie dem iPhone oder dem iPad.

In diesem Vorschlag wird die Befestigung eines "Haltekörpers" und eines "Displaystiels" erwähnt, die an den Tischen der Apple Stores angebracht werden sollen und mit einer "Halteklammer" zur Aufnahme der Geräte ausgestattet sind. Um Kunden das Testen der Geräte zu ermöglichen, sind einige Geräte mit einem einziehbaren Haltekabel ausgestattet.

Das Kabelsystem wurde laut dem Blog iPhone in Canada extra entwickelt, um den Kunden maximale Freiheit zu bieten und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Gerät nicht vom Tisch entfernt werden kann, ohne den Alarm auszulösen.

Apple Stores werden oft Opfer von Diebstählen

Laut MacRumors hat Apple in der Vergangenheit bei einigen Stores mit der Entfernung von Sicherheitsbändern experimentiert. Apple-Geräte gehen automatisch in den sogenannten "Verlustmodus", wenn das Gerät aus einem Store gestohlen wurde. Dadurch wird das Gerät unbrauchbar. Diese Tatsache hat Apple in der Vergangenheit allerdings nicht vor Diebstählen geschützt. So wurde das Unternehmen in den letzten Jahren Opfer zahlreicher Einbruchdiebstähle.

Der Apple Store-Experte Michael Steeber schreibt in einem Beitrag auf Twitter:

"Kein Kabelsalat, keine Löcher im Tisch, keine veralteten Displays, kein Chaos. Für Wiederverkäufer bedeutet dies, dass sie weniger spezielle Schulungen absolvieren müssen, um einen Laden über Nacht und unter großem Zeitdruck umzurüsten". Außerdem schreibt er, dass das neue Befestigungssystem bereits von einigen Apple-Einzelhandelspartnern und autorisierten Wiederverkäufern eingesetzt wird.

Philipp Weimer / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com