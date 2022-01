Apple-Aktie stabil: CEO Tim Cook hat 2021 fast 100 Millionen Dollar verdient

Cooks Vergütungspaket in Höhe von 98,7 Millionen Dollar war 2021 mehr als sechsmal so hoch wie die 14,8 Millionen Dollar des Vorjahres, wie aus dem jährlichen Bericht des Tech-Giganten an die U.S. Securities and Exchange Commission hervorgeht. Cooks Grundgehalt von 3 Millionen Dollar blieb den Angaben zufolge unverändert.

Apple hat von den neuen iPhones mit 5G-Mobilfunkverbindung und der Homeoffice-bedingt starken Nachfrage nach Laptops und iPad-Tablets profitiert.

Die Aktie des Unternehmens ist im vergangenen Jahr um rund 80 Prozent gestiegen, der Marktwert von Apple hat in dieser Woche kurzzeitig die Marke von 3 Billionen US-Dollar überschritten.

Apples Gewinn und Umsatz im Geschäftsjahr 2021 übertrafen die bisherigen Rekorde des Unternehmens, der Umsatz betrug mehr als 365 Milliarden Dollar.

An der NASDAQ gewann die Apple-Aktie letztlich 0,1 Prozent auf 172,17 US-Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images