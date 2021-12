So entging ein deutsches Software-Startup einem Widerruf von Apple

Deutsches Software-Startup Appful

Bereits im jungen Alter von 16 Jahren arbeiteten die beiden Startup-Gründer und damalige Abiturienten Oskar Neumann und Jürgen Ulbrich an einem Baukasten für native Content-Apps. Dieser ermöglicht es zum Beispiel Marketing-Abteilungen selbst und ohne irgendwelche Programmierfähigkeiten Apps im Magazin-Stil zu erstellen, erklärt GRÜNDERSZENE. Das Unternehmen zählte unter anderem sogar Greenpeace, Vaude und die Tierschutzorganisation Peta zu seinen Kunden. Schon im Jahr 2017 soll es den jungen Gründern gelungen sein, sechsstellige Umsätze zu generieren, so GRÜNDERSZENE weiter.

Gründer können einem Widerspruch von Apple entgehen

Um ein Haar wäre das Startup jedoch, wie es heute existiert, gar nicht zustande gekommen, wie GRÜNDERSZENE weiter berichtet. Nachdem die beiden Jungunternehmer ihr Startup unter dem Namen Appful ins Markenregister eintragen ließen, erhielten sie ein Schreiben des US-amerikanischen Tech-Giganten Apple. Aus dem Schreiben ging hervor, dass sich Apple aufgrund des Namens in seinen Markenrechten verletzt sah. Entmutigen ließen sich die beiden jungen Gründer davon jedoch nicht. Statt einzuknicken, verfassten Neumann und Ulbrich einen Brief an das Unternehmen und appellierten dabei an die Werte, die der US-amerikanische Konzern vertritt. Daraufhin zog Apple den Widerspruch gegen Appful wieder zurück. Von da an durften Neumann und Ulbrich ihr Unternehmen offiziell unter diesem Namen aufbauen.

Appful wurde zu 95 Prozent verkauft

Wie aus dem Handelsregister hervorgeht, haben die Eigentümer des Berliner Content-Betreibers Wakeup Media sowie der Wiener Marketingagentur Wordsmattr Appful mittlerweile gemeinsam zu 95 Prozent aufgekauft. Die restlichen fünf Prozent hält weiterhin Ulbrich. Sein Partner Neumann hat seine Anteile jedoch gänzlich verkauft. Untätig bleiben die beiden Jungunternehmer jedoch nicht. Wie Ulbrich gegenüber GRÜNDERSZENE erklärt, wollen beide das neu gewonnene Geld nutzen, um Angel-Investments zu tätigen oder neue Gründungen eigens finanzieren zu können. Ulbrich selbst startete erst im letzten Sommer sein neues Unternehmen Sprad, ein Softwaretool für Mitarbeiterempfehlungen. Neumann entschied sich jedoch für den Weg der Festanstellung und arbeitet derzeit bei dem Versand-Giganten Amazon.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

