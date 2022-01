CES 2022: Diese Zahnbürsten lassen sich mit dem iPhone verbinden

Die CES 2022

Auch in diesem Jahr fand die Fachmesse "Consumer Electronics Show" (CES) in Las Vegas statt. Zwischen dem 3. und dem 7. Januar besuchten mehr als 40.000 Technikinteressierte, darunter auch 1.800 Medienvertreter die Messe. Insgesamt fasste die Messe elf Veranstaltungsbereiche auf dem Innen- und Außengelände. Wie die CES auf ihrer Website erklärt, kamen etwa 30 Prozent der Besucher von außerhalb der USA aus ganzen 119 verschiedenen Ländern.

Drei neue smarte Zahnbürsten

Auch die P&G-Marke Oral-B war auf der CES vertreten und stellte drei neue Modelle der Elektrischen-Zahnbürsten-Serie iO vor. Während die Modelle iO 4 und iO 5 als Einsteigermodelle gelten, die für einen Preis von unter 100 Euro erhältlich sein werden, handelt es sich bei der iO 10 um eine Premium-Variante der Zahnbürsten-Serie, berichtet golem. Wie die meisten anderen iO-Modelle wird die iO 10 in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar sein. Außerdem gibt es für die iO 10 eine neue Ladestation, die iOSense. Diese zeigt durch sechs Leuchtanzeigen, welche Bereiche des Gebisses bereits geputzt wurden. Einen Preis für das neue Spitzenmodell gab das US-amerikanische Unternehmen bisher noch nicht an. Das bisherige Premiummodell, die iO 9, kostet derzeit rund 220 Euro. Die Modelle iO 4 und iO 5 sollen jedoch bunter ausfallen. Neben den Farben Weiß und Schwarz sollen hier auch die Farben Pink, Violett und Blau zur Verfügung gestellt werden.

Die Oral-B iO-Serie

Das besondere an der Oral-B iO-Serie ist, dass die Zahnbürsten über eine künstliche Intelligenz verfügen und sich alle Modelle via Bluetooth mit dem iPhone von Apple verbinden lassen. Durch die intelligente Andruckkontrolle leuchtet die Zahnbürste rot, wenn man zu starken Druck ausübt und grün, wenn optimaler Druck ausgeübt wird. Dadurch soll das Zahnfleisch geschützt werden. Außerdem verfügen alle Zahnbürsten der Serie ab dem Modell iO 6 über eine magnetische Ladestation, die die Zahnbürste innerhalb von drei Stunden voll aufladen soll. Mit dem bisherigen Premiummodell iO 9 kommt außerdem auch das 3D-Zahnflächen-Tracking dazu. Dieses Echtzeit-Coaching hilft dabei, alle Bereiche des Gebisses optimal zu reinigen. "Die künstliche Intelligenz zeigt Ihnen in 3D, wo Sie geputzt haben und unterstützt Sie, alle Flächen - ob Innen-, Außen- oder Kaufläche - bestmöglich zu säubern", erklärt das Unternehmen auf der Website.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images, Pressmaster / Shutterstock.com