Sonderzahlung

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) erhielten im Jahr 2024 etwa 85,8 Prozent aller Tarifbeschäftigten Weihnachtsgeld. Die Zahl der Berechtigten und die Höhe des Anspruches konnten jedoch zwischen Regionen und Branchen stark variieren.

Zur Freude vieler Beschäftigter zahlen trotz der wirtschaftlichen Spannungen viele Branchen Weihnachtsgeld an ihre Mitarbeiter aus. Das Statistische Bundesamt hat Daten zur Höhe des Weihnachtsgeldes und zur Anzahl der Leistungsberechtigten aus verschiedenen Branchen erhoben und miteinander verglichen. Durchschnittlich erhielten Beschäftigte im Jahr 2024 2.987 Euro brutto. Damit lag das Weihnachtsgeld im Jahr 2024 6,3 Prozent beziehungsweise 178 Euro über dem Vorjahresdurchschnitt.

Die Höhe des Weihnachtsgeldes ist stark branchenabhängig. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass in einer Branche unterschiedliche Tarifverträge zum Einsatz kommen können. In den meisten Wirtschaftsabschnitten erhalten mehr als 90 Prozent der Beschäftigten Weihnachtsgeld.

