Sparen und Spielen

Auf Steam gibt es jede Menge Spiele, die kostenfrei verfügbar sind und einen enormen Spaßfaktor mit sich bringen - besonders dann, wenn man sie gemeinsam mit Freunden oder der Familie spielen kann. Da es eine große Vielzahl an Funktionen gibt, werden im Folgenden weniger bekannte Möglichkeiten zum Sparen vorgestellt.

Geld sparen mit der Steam-Familienbibliothek

Mit der Steam-Familienbibliothek bietet die Plattform seinen Nutzern die Funktion, ihre eigene Spielbibliothek mit Freunden und Familienmitgliedern zu teilen. Diese können dann die in der Spielbibliothek enthaltenen Spiele des jeweiligen Steam-Benutzers kostenlos nutzen. Laut eigenen Angaben der Verkaufsplattform sei dies jedoch nur begrenzt möglich, da der Zugriff auf maximal fünf Accounts und zehn andere Geräte limitiert ist. Grundsätzlich sollte jedoch bedacht werden, dass es einige Spiele gibt, die wegen technischer Barrieren nicht geteilt werden können.

Zudem erklärt das Tech-Portal Giga dazu, dass es nicht möglich sei, die Spiele gleichzeitig zu spielen. Dabei hat der Benutzer, der seine Bibliothek teilt, natürlich das Vorrecht. Spielt dieser eines der Spiele aus seiner Bibliothek, können die anderen Nutzer nicht auch darauf zugreifen. Der Hauptnutzer kann ein Spiel auch dann starten, wenn einer der anderen es gerade spielt. Dieser bekommt dann ein paar Minuten Zeit, um das Spiel zu beenden.

Kostenlose Alternativen zu teuren Computerspielen

Neue Spiele sind oft teuer, weshalb es sich anbietet, die kostenfreien Alternativen im Auge zu behalten. Auch auf Steam gibt es jede Menge kostenloser Spiele im Angebot, außerdem bieten viele Hersteller den vollen Umfang neuer Spiele für kurze Zeit kostenfrei an. So können Enthusiasten für kurze Zeit kostenfrei spielen und die Hersteller haben dabei die Möglichkeit, die neuen Veröffentlichungen zu bewerben. Es lohnt sich also, auch einen Blick auf die Free-To-Play Games und andere Angebote zu werfen.

Ein Spiel für alle - Couch-Koop-Fans aufgepasst

Bei den Couch-Koop Spielen, handelt es sich um eine Art von Multiplayer-Videospielen, bei denen mehrere Spieler an einer Konsole oder einem Computer sitzen. Laut Giga ermöglicht Steam Remote Play Together dieses Prinzip nun auch digital, denn die Spieler können an unterschiedlichen Orten sein und nur ein einziger Spieler muss das Spiel gekauft haben. Jedoch unterstützt nicht jedes Spiel Steam Remote Play Together. Also sollte vor dem Kauf darauf geachtet werden, ob das Spiel diese Funktion bereitstellt.

Ist ein solches Spiel gekauft und die Mitspieler gefunden, braucht es noch einen Host, sprich "Gastgeber". Einer der Spieler, idealerweise mit einer ausreichend starken Internetanbindung, hostet das Spiel und teilt den Stream mit den anderen Mitspielern. Außerdem benötigen die anderen Spieler einen Controller, den Steam erkennt. Hierfür gibt es neben dem offiziellen Steam Controller auch einige Alternativen.

Redaktion finanzen.net