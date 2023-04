Hardware-Hersteller Razer kündigt Blockchain-Gaming-Fonds an

• Razer kündigt neuen Fonds zVentures Web3 Incubator an• Insbesondere das Gameplay der Spiele soll verbessert werden• Gaming-Bereich ist wichtiger Wachstumstreiber für Blockchain-Anwendungen

Razer ist ein bekanntes Gaming-Unternehmen, das für die Herstellung von hochwertiger Gaming-Hardware wie Gaming-Mäuse, Tastaturen, Headsets und anderen Hardware-Produkten bekannt ist. Razer ist auch in der Softwareentwicklung von Spielen tätig und bietet eine Vielzahl von Tools und Anwendungen an, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren zu einem der führenden Anbieter von Gaming-Peripheriegeräten und -Software entwickelt und ist bei Gamern auf der ganzen Welt sehr beliebt. Das Unternehmen hat nun Anfang April angekündigt, einen Fonds mit dem Namen "zVentures Web3 Incubator" für Blockchain-Spiele ins Leben zu rufen, der Spieleentwickler bei der Entwicklung neuer Blockchain-basierter Spiele unterstützen soll.

