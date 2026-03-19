Sparsam einkaufen

Die steigenden Lebensmittelpreise belasten viele Haushalte und zwingen Verbraucher dazu, ihr Einkaufsverhalten zu überdenken. Mit strategischer Planung, gezieltem Vergleich von Preisen und bewusster Produktwahl lässt sich das Budget spürbar entlasten.

Einkaufsverhalten im Wandel

Eine Umfrage des Marktforschungsinstituts POSpulse zeigt, dass obwohl viele Deutsche weiterhin mehrmals pro Woche einkaufen, sich ihre Kaufgewohnheiten verändert haben. Rund 36 Prozent der Befragten gehen verstärkt zu Discountern, 40 Prozent nutzen insbesondere Angebote und sind auch bereit, hierfür den Markt zu wechseln. Etwa 23 Prozent greifen häufiger zu Eigenmarken, um Kosten zu senken. Gleichzeitig achten 66 Prozent stärker auf Preise, und 34 Prozent verzichten gezielt auf bestimmte Produkte wie Süßigkeiten.

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Vorsicht bei Einkaufs-Apps

Supermarkt- und Rabatt-Apps werden von vielen genutzt, um spezielle Aktionen zu finden. Laut der Umfragen von POSpulse gaben 63 Prozent der Befragten an, regelmäßig auf Supermarkt-Apps zurückzugreifen. Doch Verbraucherschützer wie die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) warnen: Eine Erhebung des vzbv ergab, dass etwa zwei Drittel der App-Nutzer zusätzliche Produkte gekauft haben, um Boni zu erzielen, was den eigentlichen Spareffekt mindert.

Zusätzliche Spartipps für den Wocheneinkauf

Wer seine Ausgaben im Supermarkt senken möchte, sollte bereits vor dem Einkauf ansetzen. Eine konkrete Wochenplanung mit Einkaufsliste verhindert Impulskäufe und sorgt dafür, dass nur benötigte Produkte im Wagen landen. Ein prüfender Blick in Kühlschrank und Vorratsschrank hilft zudem, vorhandene Lebensmittel einzuplanen und Doppelkäufe zu vermeiden.

Im Markt selbst zahlt sich Aufmerksamkeit aus. Sonderangebote und Prospekte können Orientierung geben, saisonales Obst und Gemüse ist häufig günstiger. Der Vergleich des Grundpreises pro Kilogramm oder Liter zeigt, welches Produkt tatsächlich preiswerter ist. Eigenmarken sind oft günstiger als bekannte Markenartikel und finden sich nicht immer auf Augenhöhe im Regal. Zusätzlich hilft es, nicht hungrig einkaufen zu gehen, reduzierte Ware mit kurzem Mindesthaltbarkeitsdatum gezielt zu nutzen, häufiger selbst zu kochen und gegebenenfalls kurz vor Ladenschluss einzukaufen, wenn Preisnachlässe möglich sind.

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Jennifer Vogel, Redaktion finanzen.net