Die erste eigene Wohnung: So kann am besten Geld gespart werden

Es gilt einiges zu beachten

Früher oder später entscheidet man sich dazu, das Zuhause oder die Studenten-WG zu verlassen und sich eine eigene Wohnung zu suchen. Doch die ersten anfallenden Kosten und Rechnungen mindern oft die große Vorfreude auf die ersten eigenen vier Wände. Denn während einige vielleicht noch auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung sind, haben andere zwar eine gefunden, stehen aber vor der Aufgabe, diese einrichten zu müssen. Gegenstände und Geräte, die vorher selbstverständlich vorhanden waren, müssen angeschafft und notwendige Verträge mit Dienstleistern abgeschlossen werden. Mit einigen Tipps kann das Projekt der ersten eigenen Wohnung jedoch weitaus entspannter ablaufen und dabei auch noch Geld gespart werden.

Die Wahl der richtigen Wohnung

Es ist kein Geheimnis, dass die Immobilien- und Mietpreise in deutschen Städten stetig steigen, dennoch hat jede Stadt teurere und günstigere Ecken. Bevor man sich also aktiv auf die Wohnungssuchen begibt, sollte man sich zunächst über die einzelnen Viertel und Stadtteile informieren und diese vergleichen. So kann man nicht nur auf lange Sicht Geld bei den Mietkosten sparen, sondern zusätzlich seine Suche effizienter gestalten. Bei seiner Recherche kann man darüber hinaus Arbeitswege, Kosten für längere Autofahrten oder Monatskarten für öffentliche Verkehrsmittel berücksichtigen. Wenn man schließlich eine passende Wohnung gefunden hat und zu einer Besichtigung eingeladen wurde, gilt es, die Augen offen zu halten und auf die Details zu achten. Faktoren wie die Anzahl der Außenwände, die Deckenhöhe und der Zustand der Fenster, können bei der Berechnung der Heizkosten ausschlaggebend sein. Auch günstige Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe haben einen Einfluss auf die späteren Lebenshaltungskosten.

Die richtige Einrichtung

Wenn man die perfekte Wohnung gefunden hat, geht es an die Einrichtung und auch hier lässt sich Geld sparen. Denn anstatt in das nächste Möbelhaus zu fahren, lohnt es sich oft, Verwandte und Bekannte nach nicht mehr gebrauchten Möbelstücken zu fragen. Auch auf dem Flohmarkt kann man günstig gute Stücke finden und dank einigen Flohmarkt-Websites muss man dazu nicht einmal mehr das Haus verlassen. Bei dem Kauf von Elektrogeräten sollte jedoch beachtet werden, dass fast ausschließlich die neueren Modelle eine gute Energieeffizienzklasse aufweisen und das lohnt sich wiederum langfristig finanziell.

Die Wahl der richtigen Verträge

Niemand will unnötig Geld für Dinge wie Strom, Gas und DSL ausgeben. Ein Vergleich der verschiedenen Anbieter im Internet gibt Aufschluss darüber, wie man möglichst günstig gut versorgt ist. Auch Versicherungen, wie zum Beispiel eine Hausratversicherung, lassen sich zu unterschiedlich hohen Preisen abschließen und sollten daher am besten im Vorhinein verglichen werden. Für junge Leute lohnen sich hohe Deckungssummen in der Regel nicht, eine Beratung oder ein gezielter Onlinevergleich ist also auf jeden Fall sinnvoll. Studenten, die BAföG oder Azubis, die Ausbildungsgeld beziehen, können sich zudem von den Rundfunkbeiträgen befreien lassen.

