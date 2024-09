Spartipps fürs Auto

Autofahren kann kostspielig werden. Wir verraten einige Tricks, wie Sie überflüssige Kosten einsparen können.

Neue Reifen

Autobesitzer können an vielen Punkten einiges an Geld sparen. Steht zum Beispiel ein Reifenwechsel an und neue Reifen werden benötigt, muss nicht direkt das neueste Modell gewählt werden. Vorjahresmodelle haben immer noch ein gutes Profil und sind günstiger. Für Personen, die wenig Auto fahren, können runderneuerte Reifen interessant sein. Das sind ältere Reifen, bei denen das Profil erneuert wurde. Anhand der letzten vier Zahlen der DOT-Nummer auf der Reifenseite kann festgestellt werden, in welcher Woche welchen Jahres der Reifen hergestellt wurde. Der Verschleiß geschieht bei diesen Modellen 30 Prozent schneller, allerdings sind sie in der Anschaffung rund 50 Prozent günstiger.

Fahrgemeinschaften sind rentabel

Kennen Sie Arbeitskollegen oder Freunde, die das gleiche Zie haben wie Sie und in der Nähe wohnen, lohnt sich eine Fahrgemeinschaft. Selbst Teilstrecken sind profitabel, da die Spritkosten aufgeteilt werden und nur ein Tank gefüllt werden muss.

Das eigene Fahrverhalten anpassen

Sparsames Fahren kann direkt von Sparfüchsen umgesetzt werden. Auch das Fahrverhalten kann die Kosten in die Höhe treiben oder eben senken. Das Entscheidende: Beschleunigen ohne den Motor hochzudrehen. Das kann über die Gangschaltung reguliert werden. Der TÜV rät, bei 2.000 Touren hochzuschalten. Wenn bei 50 km/h der vierte Gang statt dem zweiten Gang eingelegt ist, spart der Fahrer die Hälfte des Verbrauchs. Automatikautos finden die effizienteste Fahrweise meist von selber. Im Stau oder an der Ampel kann bereits nach 20 Sekunden der Motor ausgestellt werden, da so kein zusätzlicher Verbrauch im Stillstand zustande kommt.

Tanken - Auf den Zeitpunkt kommt es an

Beim Tanken kann bekannterweise viel gespart werden. ACE-Mitarbeiter Heinze informiert gegenüber t-online : "In der Regel sind die Preise zwischen 18 und 20 Uhr am günstigsten." Am teuersten ist das Tanken morgens während der Rush-Hour von sechs bis neun Uhr. Nachts müssen Nachtzuschläge bezahlt werden, weshalb eine Tankfüllung dann teurer ausfallen wird. Auch am Wochenanfang ist der Sprit im Vergleich zum Wochenende preiswerter.

Werkstatt und Kfz-Versicherung

In der Werkstatt kann der Kunde die Verbrauchseinstellungen so gering wie möglich programmieren lassen, laut Clysters gehe dies schon ab 20 Euro. Vor etwaigen Reparaturen sollte genau abgesprochen werden, was gerichtet oder ausgetauscht werden soll und wie hoch die Rechnung wird. Bösen Überraschungen kann damit vorgebeugt werden. Die passende Kfz-Versicherung mit genügendem Service und angemessenen Kündigungsfristen spart nennenswert Geld ein.

Leichtlauföle für Kurzstrecken

Ein Motor hat einen höheren Verbrauch, wenn er kalt ist. Häufige Kurzstrecken kosten dementsprechend viel. Für kurze Wege rentieren sich Leichtlauföle, die weniger Reibungswiderstand als gängige Kraftstoffe besitzen und deswegen den Ölverbrauch reduzieren. Auch die Klimaanlage und Heizung verursachen zusätzliche Kosten. Generell gilt Licht an auf den Straßen, gerade im Sommer bei Sonnenschein und guten Sichtbedingungen ist dies aber nicht unbedingt notwendig.

Der Reifendruck

Die Relevanz des Reifendrucks sollte bei Sparplänen nicht unterschätzt werden. Ist der Reifendruck zu niedrig, benötigt der Wagen mehr Kraftstoff. Bei einer Tankstelle lässt sich der Druck ganz einfach messen und nach den Bestimmungen des jeweiligen Herstellers nachbessern.

