Tesla Model 3 klingt jetzt wie ein Supersportwagen

Bei der Frage, was einen Elektrowagen von Tesla ausmacht, gehen die Meinungen stark auseinander. Für die einen ist es die vermeintlich umweltschonende Art der Fortbewegung, für die anderen die ruhige Lage auf den Straßen oder die leise Fahrweise. Der Abgasanlagenhersteller Milltek Sport ist hingegen ganz anderer Meinung. Für die Briten war die Stille ein Problem, dass sie lösen mussten. Das Ergebnis ist die App "Active Sound Generator", die Motorengräusche von bis zu 98 Dezibel produzieren kann. Der Sound wird abgespielt, sobald der Fahrer auf das Gaspedal des Model 3 steigt. Mit der App können die Nutzer zwischen dem Dröhnen eines V10- oder V12-Motors wählen. Künftig will Milltek Sport aber noch mehr Varianten hinzufügen, wie Teslarati schreibt. Wieviel die Aufrüstung kosten soll, verraten die Entwickler allerdings nicht.

Echter Fahrspaß nur mit Motorengeräuschen?

In Deutschland ist der Einbau eines Soundgenerators bei Elektrofahrzeugen Pflicht, um andere Verkehrsteilnehmer und vor allem Fußgänger auf die sonst leisen Fahrzeuge aufmerksam zu machen. Zum Schutz der Fußgänger müssen Elektro- und Hybridautos seit dem 1. Juli 2019 bis zu einem Tempo von 20 km/h ein sogenanntes AVAS-Signal (Acoustic Vehicle Alerting System) von sich geben. Grund dafür ist, dass Verbrennungsmotoren, anders als Elektromotoren, ein deutlich hörbares Brummen erzeugen. Bei Elektromotoren fehlt dieses Geräusch. Damit stellen sie nicht nur ein Gefahrenpotential für Passanten dar, auch der Fahrspaß bleibt für einige Autoliebhaber auf der Strecke.

Heulende Motoren, quietschende Reifen, ein röhrender Auspuff - für so manchen Autofan gehört so etwas zu einem echten Sport- oder Geländewagen einfach dazu. Bei Elektrofahrzeugen hingegen hört man nach dem Einschalten erst einmal - nichts. Jedoch ist die Beschleunigung bei den meisten E-Modellen weitaus größer. Das liegt unter anderem daran, dass das maximale Drehmoment eines E-Autos beim Beschleunigen aus dem Stand beinahe sofort komplett verfügbar ist. Hier kann ein Elektrofahrzeug einem "echten" Sportwagen also durchaus die Stirn bieten. Das hat sich auch der deutsche Autobauer Porsche gedacht und bietet seinen Kunden für den elektrischen Sportwagen Taycan jetzt eine Soundoption an. Interessierte können sich für 500 Dollar ein Electric Sport Sound-Paket kaufen, das dem Sportwagen die Geräusche eines hochdrehenden V8-Motors verleiht. Ob ein so lautes Dröhnen allerdings überhaupt notwendig ist, bleibt ungewiss.

Ein Argument für eine Kaufentscheidung eines Elektrofahrzeugs sollten solche Spielereien nicht sein. Doch kann die mögliche Option eines solchen Soundgenerators, wie die von Milltek Sport entwickelte App, vielleicht den ein oder andere Geräuschfanatiker dazu bringen, sich den Gedanken eines E-Autos doch noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen.

