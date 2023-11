Platz 13: Peking (China)

Die Hauptstadt der Volksrepublik China, welche auch Beijing genannt wird, hat es auf Platz 13 des diesjährigen Rankings geschafft. Das zweitgrößte Industriezentrum des Landes erlebt seit Mitte der 1990er Jahre einen dynamischen Wirtschaftsaufschwung. Beispielsweise haben die Industrial and Commercial Bank of China sowie die State Grid Corporation of China ihren Sitz in Peking.

Quelle: Mercer, Bild: AGF/Getty Images