Disney+ startet in Deutschland: Einige Marvel-Filme werden vermisst

Disney+ startet in Deutschland

Disney+ ist am 24. März nun auch in Deutschland gestartet, somit steht den Deutschen ein weiterer Streaming-Anbieter zur Verfügung, um die durch das Coronavirus ausgelöste Isolation möglichst unterhaltsam zu überstehen.

Disney- und Marvel-Fans kommen ebenso auf ihre Kosten wie Anhänger der X-Men-Filme. Doch der Enthusiasmus muss an dieser Stelle etwas gedämpft werden, denn zum Start des neuen Streaming-Services stehen noch nicht alle Filme des Marvel Cinematic Universe zur Verfügung, auch zwei Blockbuster der X-Men-Reihe werden bei Disney+ nicht angeboten.

Die zwei Deadpool-Verfilmungen fehlen ebenfalls im Programm von Disney+, zwar sind diese Filme unabhängig von den anderen Marvel-Erzählungen, trotzdem gehören sie dazu.

Disney+ setzt auf Familienfreundlichkeit

Die Gründe, weshalb einige Filme nicht beziehungsweise noch nicht bei Disney+ zur Verfügung stehen, sind von unterschiedlicher Natur.

So sind die Filme Deadpool 1 und 2, Logan - The Wolverine und X-Men Origins: Wolverine nicht im Programm, da sie mit der Altersbeschränkung "FSK 18" versehen sind und die Zielgruppe von Disney+ sich auf Familien bezieht. Dementsprechend werden Produktionen, welche ausschließlich für ein erwachsenes Publikum bestimmt sind, auf der Plattform nicht bereitgestellt.

Ein weiterer Aspekt, aus welchem bestimmte Filme noch nicht bei Disney+ gestreamt werden können, sind bestimmte Rechtsgrundlagen. So hält Netflix bisweilen in den USA und Deutschland die Wiedergaberechte für Ant-Man. Diese gehen in den USA im Sommer dieses Jahrs an Disney+ über, in Deutschland soll der Marvel-Film bereits am 29. März freigeschaltet werden.

Fehlende Filmrechte

Ähnliches gilt für die drei Verfilmungen Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home und Der unglaubliche Hulk, welche ebenfalls dem Marvel-Universum entstammen. Doch bei diesen Filmen liegen die Rechte bei Sony (Spider-Man) beziehungsweise Concorde (Der Unglaublich Hulk). Zwar unterliegen die Filmrechte der drei Iron Man-Filme auch Concorde, doch zumindest in Deutschland werden sie von Disney+ trotzdem angeboten.

Auch die allgemeinen Rechte an der Fantastic Four-Filmreihe hat Disney inne, doch Constantin Film ist immer noch an ihnen beteiligt, weshalb auch diese nicht im Angebot der jungen Streamingplattform vorzufinden sind.

Zusammengefasst müssen Abonnenten auf sieben von insgesamt 23 Marvel-Filmen und die anderen genannten Blockbuster verzichten.

Sollte dies jedoch für einen Fan keine Alternative sein, können die gewünschten Filme auch über andere Plattformen bezogen werden. So bieten iTunes, Amazon, Sky Store und Google Play alle bei Disney+ fehlende Filme zum Kauf an.

Für alle anderen Unentschlossenen bietet Disney+ eine siebentägige Testphase an, in welcher Nutzer das Angebot der Plattform kostenlos durchstöbern und streamen können.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com