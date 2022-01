PS4 & PS5: Plant Sony ein PlayStation-Event für Anfang Februar 2022?

Ein Highlight für begeisterte PS4- und PS5-Nutzer sind die mehrmals jährlich stattfindenden "State of Play"-Events von Sony : Hierbei stellt PlayStation die neuesten Gaming-Features und neue Spiele vor. Zuletzt hatte es im Dezember Gerüchte über ein noch für 2021 geplantes State of Play gegeben, diese wiesen sich jedoch als falsch heraus: Das letzte entsprechende Medien-Event fand im Oktober vergangenen Jahres statt. Mitte Januar verbreiteten nun Tom Henderson sowie der Twitter -User "AccountNGT" - zwei bekannte Leaker - Insider-Informationen über die Planung eines angeblich bald stattfindenden State of Play.

Tom Henderson zufolge findet das Event höchstwahrscheinlich schon in der ersten Februarwoche statt/h2>

Über das genaue Datum des State of Play äußerte sich AccountNGT dabei im Rahmen eines Q&A auf Twitter nur vage:

@JoaoCarreras

Any news about a PlayStation event early this year?



It's coming, I will have a lot of information to deliver when it will be announced - AccountNGT (@AccNgt) January 7, 2022

Tom Henderson hingegen prognostiziert das Datum des Events - welches Sony selbst offiziell Stand Ende Januar noch nicht bestätigt hat - in einem Video auf seinem YouTube-Kanal für die erste Februarwoche: "Wahrscheinlich wird es am 3. Februar sein […]." Dies begründet er damit, dass die State of Play-Events in der Vergangenheit meistens donnerstags stattgefunden hätten.

Seit drei Jahren veranstaltet Sony jeden Februar ein State of Play

Es gibt mehrere Indizien dafür, dass das Gerücht um ein State of Play im Februar stimmen könnte: So kann man Henderson zufolge aktuell bei Sony die Wiederholung eines Musters aus der Vergangenheit erkennen, nach dem Sony zunächst kleinere Media-Events (in diesem Fall seien es zwei Januar-Events um verschiedene Games) plane und wenige Wochen später ein State of Play veranstalte. Hinzu kommt, dass seit 2019 jährlich im Februar ein State of Play stattgefunden hat.

Sony-Leaker Tom Henderson: Das Event im Februar "hat das Potenzial, umfangreich zu werden"

Neben dem Datum des Events prognostiziert Henderson außerdem auf Twitter und YouTube, dass das angeblich anstehende State of Play umfangreich wird:

The current rumor is that the next Sony event looks like it could be in February based on this month's media events and past PlayStation dates.



It'll probably be State of Play, but it has the potential to be a pretty big one IMO. pic.twitter.com/Si0QSY7PeZ - Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 9, 2022

Dies begründet er damit, dass neben anderen Spielen auch Informationen zu dem geplanten Spiel "Hogwarts Legacy" veröffentlicht werden sollen, welches die Inhalte der berühmten Buch- und Filmreihe "Harry Potter" von J.K. Rowling wieder aufnimmt.

Auch hierzu hat sich Sony bislang nicht geäußert.

