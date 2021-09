Leak zur Playstation 5 Pro: Plant Sony ein Release bis Ende 2024?

Aktien in diesem Artikel

• YouTuber besitzt angeblich Informationen zur Neuauflage der Xbox Series S und Playstation 5• Playstation 5 Pro soll spätestens Ende 2024 erscheinen• Preis der Playstation 5 Pro wohl zwischen 600 und 700 US-DollarSeit November 2020 ist die Playstation 5 von Sony erhältlich. Doch aufgrund des missglückten Verkaufsstarts und der aktuellen Halbleiter-Knappheit müssen viele Fans noch immer auf ihre Spielekonsole warten. Die Playstation 5 wird weiterhin nur schubweise auf den Markt gebracht und von einigen Nutzern zu hohen Preisen weiterverkauft. Dennoch stehen schon Gerüchte zu einer Playstation 5 Pro im Raum. Der YouTuber "Moore's Law Is Dead" veröffentlichte auf der Video-Plattform Informationen zu den Refreshes der Xbox Series X/S und der PlayStation 5 sowie deren Preis. Die Verlässlichkeit dieser Angaben bleibt allerdings fraglich.

Neuauflage der Xbox Series S

Laut "Moore's Law Is Dead" soll die Neuauflage der Xbox Series S bereits gegen Ende 2022 erscheinen. Hiermit stellt sich Microsoft gegen Sonys Playstation 5 Slim, die im selben Zeitraum veröffentlicht werden soll. Nach Angaben von "GameStar" soll die Neuauflage es ermöglichen, die Leistung der Xbox Series S um bis zu 50 Prozent zu steigern. Statt 20 Compute Units wie es aktuell der Fall ist, können künftig 24 Compute Units für die Berechnung der Grafik zum Einsatz kommen. Ein großes Performance-Plus sei zudem die höhere Effizienz, der schnellere Arbeitsspeicher und die gesteigerten Taktraten.

Verbesserte Grafik bei der Playstation 5 Pro

Der Youtuber "Moore's Law Is Dead" leakte daneben auch Informationen, die belegen sollen, dass die Playstation 5 Pro frühestens Ende 2023, aber spätestens Ende 2024 erscheinen soll. Die Neuerungen sollen hierbei besonders in einer neuen Grafikeinheit liegen. Dabei soll sich die Konsole besonders an Gamer richten, die in 4K oder 8K zocken wollen. Dies dürfte sich Sony allerdings auch einiges kosten lassen: Die Playstation 5 Pro soll demnach 600 bis 700 US-Dollar kosten. Zum Vergleich: Eine normale Playstation 5 kostet momentan 400 US-Dollar - sofern sie überhaupt erhältlich ist.

