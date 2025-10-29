DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -5,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.810 -0,1%Euro1,1646 ±-0,0%Öl64,29 -0,3%Gold3.959 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nordex A0D655 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
DAX zwischen Chart-Ausbruch und Handelskrieg DAX zwischen Chart-Ausbruch und Handelskrieg
Lieferverträge mit NVIDIA und OpenAI: Samsung und SK hynix erhöhen Speicherpreise massiv - Milliardenpotenzial Lieferverträge mit NVIDIA und OpenAI: Samsung und SK hynix erhöhen Speicherpreise massiv - Milliardenpotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Steuertipp

Steuererklärung nach Unwetter - Diese Schäden können steuerlich geltend gemacht werden

29.10.25 03:27 Uhr
Steuerfalle Unwetter: Millionen Haushalte verschenken Steuervorteile nach Naturkatastrophen | finanzen.net

Wenn ein Unwetter durchs Land zieht, hinterlässt es oft mehr als nur nasse Keller und umgestürzte Bäume. Viele Haushalte stehen danach vor teuren Reparaturen. Was viele nicht wissen: Bestimmte Kosten lassen sich steuerlich absetzen.

Welche Schäden absetzbar sind

Schäden, die durch unabwendbare Ereignisse wie Sturm oder Hochwasser verursacht wurden, gelten steuerlich als außergewöhnliche Belastungen, wenn sie existenziell wichtige Bereiche betreffen und zur Wiederherstellung der Wohnnutzung notwendig sind. Dazu zählen laut Deutscher Presse-Agentur insbesondere Reparaturen am Wohnhaus, an der Heizung oder am fest verbauten Inventar. Kosten für Luxusgüter, Gartenanlagen oder Fahrzeuge sind in der Regel nicht absetzbar, da sie nicht zum existenziell notwendigen Wohnbereich gehören.

Wer­bung

Wann das Finanzamt die Kosten anerkennt

Für die steuerliche Anerkennung ist es nicht ausreichend, dass ein Schaden entstanden ist. Die Aufwendungen müssen objektiv notwendig gewesen sein, dürfen nicht vermeidbar sein und es darf keine vollständige Erstattung durch eine Versicherung oder Dritte vorliegen. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, ist ein vollständiger Nachweis der Umstände erforderlich. Dazu gehören unter anderem Rechnungen, Fotos, Gutachten oder Bestätigungen der Versicherung.

Steuervorteile für Eigentümer

Eigentümer, die selbst in der betroffenen Immobilie wohnen, können die Kosten als außergewöhnliche Belastung nach § 33 EStG geltend machen. Der steuerliche Effekt tritt jedoch erst ein, wenn die sogenannte zumutbare Eigenbelastung überschritten ist, so das Finanzamt NRW.

Die Höhe dieser Belastungsgrenze richtet sich nach Einkommen, Familienstand und Kinderanzahl. Wer ein einfaches Fenster ersetzt, liegt im Regelfall innerhalb der Vorgaben. Wird hingegen eine Luxusausstattung gewählt, kann das zum Ausschluss führen.

Wer­bung

Mieter und ihre Möglichkeiten

Mieter können Schäden ebenfalls steuerlich geltend machen, wenn sie selbst für Reparaturen aufkommen mussten und diese erforderlich waren. Dies ist beispielsweise dann möglich, wenn der Vermieter nicht rechtzeitig tätig wurde oder der Schaden durch Maßnahmen wie Notpumpen sofort behoben werden musste. Nach Angaben von t-online.de ist ein Nachweis erforderlich, dass keine Erstattung erfolgt ist und die Maßnahme im Interesse der Wohnsicherheit stand. Auch hier erfolgt die steuerliche Berücksichtigung im Rahmen der außergewöhnlichen Belastungen.

Steuerliche Behandlung bei Vermietung

Bei vermieteten Immobilien gelten andere Regeln. Reparaturen und Sanierungen im Zusammenhang mit Unwetterschäden können als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung angegeben werden. Im Gegensatz zu selbst genutztem Wohneigentum wird keine Eigenbelastung abgezogen. Laut energie-fachberater.de sind auch größere Maßnahmen wie eine Dachsanierung absetzbar, sofern sie dem ursprünglichen Zustand dienen und keine Luxusmodernisierung darstellen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Izzy Bouchard / Shutterstock.com