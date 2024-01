Studie belegt

Bei einer Studie der Marktforschungsexperten von Schwacke zum Wertverlust von Neuwagen für das Jahr 2023 wurden Fahrzeuge aus 13 Segmenten untersucht. Neben den beliebten deutschen Automarken reihen sich auch Modelle von Mazda, Kia und Co. unter den wertstabilsten Fahrzeugen ein.

Autos produzieren eine Menge Kosten. Vor allem die Ausgaben für Sprit und Reparaturen können zu einer finanziellen Belastung werden. Es sind jedoch nicht die regelmäßig anfallenden sowie sichtbaren Kosten, die ein Fahrzeug teuer werden lassen. Ein viel größeres Problem ist der oftmals unterschätzte Wertverlust des Autos über Zeit. Bewusst wird dieser vielen Fahrzeugbesitzern in der Regel erst beim Wiederverkauf, da beim Kauf des Fahrzeugs meist nicht an den Verkauf gedacht wird. Da manche Autos einen geringeren Wertverlust haben als andere, sollte man diesen Aspekt beim Autokauf immer beachten.

Schwacke kürt die "Wertmeister" 2023

Die Marktforschungsexperten von Schwacke und das Magazin Auto Bild haben ihre jährliche Studie mit dem Titel "Wertmeister" für das Jahr 2023 veröffentlicht. Dabei werden die Neuwagen mit dem geringsten prognostizierten Wertverlust auf dem deutschen Automarkt gesucht und als "Wertmeister" 2023 gekürt. Aus allen 13 verschiedenen Fahrzeug-Segmenten wurden die Fahrzeuge mit dem niedrigsten Wertverlust ermittelt. Zu den 13 Segmenten zählen unter anderem Kleinstwagen, SUV, Sportwagen sowie Luxusfahrzeuge. Für die Autos wurde der voraussichtliche Restwert nach vier Jahren berechnet.

Mercedes als Spitzenreiter in drei der 13 Kategorien

Auf Platz eins der Elektroautos mit einem Nettolistenpreis (ohne Sonderausstattung) von bis zu 40.000 Euro ist der VW ID.4 (Pro) mit einem Wertverlust von 14.980 Euro. Damit beläuft sich der Restwert des Mittelklasse-SUV auf 67,7 Prozent.

Ebenfalls im Bereich Elektrofahrzeuge, allerdings ab einem Nettolistenpreis über 40.000 Euro, befindet sich der Mercedes EQS SUV 580 4Matic (Entry) auf dem ersten Platz. Mit Sonderausstattung beläuft sich der Neupreis des deutschen Luxuswagens auf satte 138.374 Euro, wobei der SUV einen Wertverlust von rund 48.251 Euro aufweist. Der Restwert pendelt sich dementsprechend bei 65,1 Prozent ein. Darüber hinaus schafft der deutsche Automobilhersteller ebenfalls in der Kategorie Luxusklasse auf den ersten Platz. Der Mercedes S 450 d 4Matic L 9G-Tronic kann mit einem Wertverlust von 58.489 Euro mit 59,9 Prozent des Neupreises wiederverkauft werden. Zu guter Letzt befindet sich Mercedes auch im Bereich der Vans auf dem ersten Platz. Mit einem Restwert von 73,4 Prozent kann der Mercedes V 250 d lang 4Matic 9G-Tronic (Exclusive Edition) überzeugen - und weist damit den höchsten Restwert über alle Kategorien hinweg auf. Der Wertverlust beläuft sich auf 27.809 Euro.

In der Kategorie Kleinstwagen ergattert der Kia Picanto 1.2 (Vision) den ersten Platz. Mit einem Wertverlust von 5.636 Euro verbleibt somit ein Restwert von 68,4 Prozent. Damit liegt er jedoch nur knapp vor dem zweitplatzierten Hyundai i10 1.2 (Prime), welcher einen Restwert von 68,1 Prozent aufweist.

Auf dem ersten Platz in der Kategorie Kleinwagen befindet sich ein Fahrzeug des zu Renault gehörenden rumänischen Automobilherstellers Dacia . Der Dacia Sandero Stepway TCe 110 (Extreme+) kämpft sich mit einem Restwert von 69,8 Prozent gerade so an die Spitze - der Wertverlust beläuft sich auf 5.734 Euro. Doch nicht nur Mercedes kann mehrere Kategorien für sich gewinnen. Dacia befindet sich ebenfalls im Bereich der kompakten SUVs auf dem ersten Platz. Mit einem Restwert von 69,2 Prozent und einem Wertverlust von 7.515 Euro kann der Dacia Duster Blue dCi 115 4WD (Journey) überzeugen.

Im Bereich der unteren Mittelklasse kann sich der japanische Autohersteller Mazda mit dem Mazda 3 e-Skyactiv-X 186 M Hybrid Drive (Homura) auf das Siegerpodest stellen. Bei einem Wertverlust von 11.906 Euro darf sich beim Wiederverkauf über einen Restwert von 65,3 Prozent gefreut werden. Auch in der Mittelklasse kann Mazda überzeugen und sichert sich den ersten Platz mit dem Mazda 6 Kombi Skyactiv-G 194 Drive (Homura). Dieser weist einen Wertverlust von 20.594 Euro, respektive einen Restwert von 58,5 Prozent, auf.

Der Automobilhersteller Genesis entspringt der koreanischen Hyundai Motor Group und gilt erst seit 2005 als eigenständige Marke. Nichtsdestotrotz konnte die Marke in der Kategorie Oberklasse mit dem Genesis G80 2.5T AWD AT8 (Premium Line) den ersten Platz belegen. Die Luxuslimousine verzeichnet einen Wertverlust von 28.291 Euro, damit verbleibt ein Restwert von 55,6 Prozent.

Im Bereich der Sportwagen befindet sich wieder einmal eine deutsche Luxus-Ikone: Der Porsche 718 Boxster GTS 4.0 PDK kann sich mit einem Restwert von 65,9 Prozent auf den ersten Platz bugsieren. Dabei verzeichnet der Sportwagen einen Wertverlust von 39.368 Euro.

Auf dem ersten Platz im Bereich der mittleren SUVs befindet sich der Land Rover Range Rover Velar P250 (Dynamic SE). Mit einem Restwert von 68,4 Prozent kann der britische Automobilhersteller den Kandidaten Mercedes von der Spitze einer weiteren Kategorie abhalten. Der Wertverlust des SUVs beläuft sich auf 26.200 Euro.

In der 13. und damit letzten Kategorie der SUVs kann eine dritte deutsche Marke den ersten Platz erklimmen. Der BMW X6 xDrive30d (M Sport) verzeichnet mit einem Wertverlust von 35.220 Euro einen Restwert von 67,2 Prozent beim Wiederkauf.

Nachfrage und Ausstattung bestimmen den Wertverlust

Wie t-online betont, ist die Nachfrage für den Wertverlust eines Autos ein entscheidendes Kriterium. Dabei gilt die Faustregel: je gefragter ein Neuwagen, desto geringer sein Wertverlust. Besonders begehrte Modelle im hochpreisigen Segment sind als Neuwagen für viele unbezahlbar. Das jeweilige Modell kommt dann nur als Gebrauchtwagen zu einem günstigeren Preis in Frage. Für den Eigentümer hat das den Vorteil, dass er dennoch einen guten Preis verlangen kann. Ein Beispiel ist der Porsche 911 Carrera 4S. Als Neuwagen kostet er rund 130.000 Euro - für viele Interessenten unbezahlbar. Als Gebrauchter stehen die Chancen deutlich besser.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Ausstattung. Sie kann zur Verringerung oder Erhöhung des Wertverlustes beitragen. Eine beliebte Ausstattung in einem gefragten Modell schützt vor erheblichem Wertverlust. Dabei sollte die Ausstattung zum Modell passen. Ein Basismotor in einem Luxusmodell wirkt sich eher negativ auf die Nachfrage aus. Je höher das Preissegment des Fahrzeuges, desto mehr Extras sollten eingebaut sein. Bestimmte Farben wie Gelb oder Rot sind weniger beliebt. Gefragt sind hingegen gedeckte Farben. Begehrte Modelle gibt es in unterschiedlichen Preissegmenten.

Redaktion finanzen.net