So funktioniert Google: Geheimnis um Suchalgorithmus von Google gelüftet

Google will Nutzer schnellstmöglich mit nützlichen Informationen ausstatten

Das Ziel der Suchmaschine von Google ist es, seinen Nutzern bestmögliche Informationen auf eine schnelle und unkomplizierte Art und Weise zu bieten. Dafür durchsuchen die Rankingsysteme "Milliarden von Webseiten im Suchindex und präsentieren dir die relevantesten und nützlichsten Ergebnisse in Sekundenschnelle", erklärt das Unternehmen. Bei dieser Suche werden zahlreiche Faktoren herangezogen: "[…] die in deiner Suchanfrage verwendeten Wörter, die Relevanz und Nützlichkeit von Seiten, die Sachkenntnis von Quellen sowie deinen Standort und deine Einstellungen".

Stetige Verbesserung des Suchalgorithmus

Der Suchalgorithmus wird von Google stetig überarbeitet und optimiert. Während noch vor rund 10 Jahren gerade einmal eine Änderung pro Tag durchgeführt wurde, belief sich die Zahl der Änderungen zur Optimierung des Suchalgorithmus im vergangenen Jahr auf 3.200. Wie t3n kürzlich berichtete, hat Danny Sullivan, Public Liaison for Search, nun einen ausführlichen Bericht zu den Anpassungen auf dem Google Search Blog veröffentlicht. Demnach werden die organischen Suchergebnisse grundsätzlich allein durch den Algorithmus determiniert, welcher auf hunderten Variablen beruht und hochkomplex ist. In der Regel wird also nicht manuell in die Anzeige und das Ranking der Suchergebnisse eingegriffen. "Wie wir in der Vergangenheit schon oft gesagt haben, greifen wir nicht manuell in ein bestimmtes Suchergebnis ein, um das Ranking zu verändern. Das hat verschiedene Gründe. Wir erhalten jedes Jahr Billionen von Suchanfragen. Durch das ‘Korrigieren’ einer Suchanfrage wird das Problem für die vielen anderen Varianten derselben Suchanfrage nicht behoben oder die Suche verbessert", erklärt Sullivan in seinem Blogpost.

Einige Ausnahmen gibt es aber doch: Bei zusätzlichen Elementen wie dem Knowledge-Panel, rechtlichen Verstößen oder auch Spam-Seiten greift Google manuell ein und überarbeitet diese.

3.200 Änderungen am Google-Algorithmus in 2018

Im Jahr 2018 wurden nun neue Features eingeführt, aber auch reguläre Updates vollzogen. Diese Änderungen werden stets nach einem bestimmten Ablaufplan durchgeführt, wie Sullivan in seinem jüngst veröffentlichten Artikel schreibt. Zunächst werden verbesserungswürdige Bereiche identifiziert. Anschließend werden dafür mögliche Änderungen des Google-Algorithmus entwickelt und mit einem eigenen Testverfahren geprüft. Darüber hinaus werden die Ergebnisse aber auch von externen Qualitätsprüfern bewertet. "Damit die Suchalgorithmen die hohen Anforderungen an Relevanz und Qualität erfüllen, haben wir ein strenges Verfahren, das sowohl Livetests als auch Tausende geschulter externer Evaluatoren zur Bewertung der Qualität der Google-Suche umfasst", erklärt Google den Ablauf. Dabei wird nach strengen Richtlinien vorgegangen, in welchen die Ziele für die Suchalgorithmen des Unternehmens festgehalten sind. Die vorgenommenen Änderungen werden letztendlich als positiv bewertet, wenn eine signifikante Anzahl an Suchergebnissen hilfreicher wird und es zugleich nicht zu erheblichen Verschlechterungen kommt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com