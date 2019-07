Rewe, Edeka, Aldi & Co.: Wo gibt es die günstigsten Bio-Produkte?

Der Trend geht in Richtung Nachhaltigkeit - und dieser macht auch keinen Halt vor Lebensmitteln. In Deutschland greifen immer mehr Konsumenten zu Bio-Produkten. Im Vergleich zu konventionell erzeugten Lebensmitteln sind die Produkte aus ökologischer Erzeugung jedoch meistens teurer. Laut dem deutschen Bio-Spitzenverband liegt das in erster Linie daran, dass die Landwirtschaft arbeitsintensiver und die Verarbeitung dieser Produkte wesentlich anspruchsvoller sei. Beim Einkauf kann der Preisvergleich zwischen den verschiedenen Supermärkten lohnenswert sein, um möglichst günstig an die beliebten Bio-Lebensmittel zu kommen.

Der Supermarkt-Vergleich

Die Lifestyle-Nachrichtenseite "wize.life" hat den Test gemacht und im Vergleich die Preise von Bio-Produkten aus Kaufland, Rewe , Aldi, Edeka und Lidl gegenübergestellt. Dafür wurden insgesamt 18 Produkte verglichen, wovon einige beispielhaft aufgezeigt werden: So lag die Preisspanne bei Bio-Gouda bei 87 Cent - während Rewe mit 2,52 Euro pro 200 Gramm den teuersten Gouda dieses Kriteriums anbietet, kommt man im Aldi mit 1,65 Euro am günstigsten weg.

Vergleicht man die Bio-Eier im Zehnerpack unter den verschiedenen Supermärkten, ist es bei Rewe und Edeka am teuersten. Über einen Euro günstiger kommt man bei Lidl und Aldi mit 2,68 bzw. 2,69 Euro weg.

Merkliche Unterschiede waren bei Hackfleisch ökologischer Erzeugung festzustellen: 300 Gramm sind bei Kaufland, Lidl, Edeka und Aldi gleichermaßen für unter drei Euro zu ergattern - deutlich tiefer müssen Kunden bei Rewe in die Tasche greifen, hier kostet dasselbe Produkt 4,80 Euro.

Hier kann man Bio am günstigsten kaufen

Nach dem Vergleich aller 18 Bio-Produkte aus den verschiedenen Supermärkten viel das Ergebnis eindeutig aus. Am teuersten war der gesamte Einkauf der ökologisch erzeugten Lebensmittel im Rewe - hier mussten 37,97 Euro an der Kasse gelassen werden. Um möglichst günstig an biologische Produkte zu kommen, erledigt man den Einkauf am besten im Aldi, wo insgesamt für dieselben Produkte 29,09 Euro gezahlt werden mussten. Und ist der Aldi-Parkplatz einmal voll, kann man auch den zweitplatzierten Lidl anpeilen - der Discounter war beim Gesamtpreis für den Bio-Einkauf nur zwei Euro teurer als Aldi.

