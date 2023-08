Surfen im Flugmodus

Internet ist heutzutage so selbstverständlich, dass es auch in immer mehr Flugzeugen zur Verfügung steht. Allerdings bietet längst nicht jede Airline Internet an Bord an. Zudem ist der Internetzugang meist kostenpflichtig und die Tarife unübersichtlich.

Internetangebot von Airline, Flugzeugtyp und Strecke abhängig

Damit Airlines ihren Passagieren mobiles Internet an Bord anbieten können wird eine ortsunabhängige und drahtlose Verbindung zum mobilen Netz benötigt. Um eine Verbindung herzustellen, gibt es zwei Möglichkeiten, so preply.com. Relativ kostenintensiv, dafür aber weltweit verfügbar ist die Nutzung von Satellitentechnik. Alternativ könne eine Kombination aus Mobilfunk-Basisstationen und Satellitentechnik genutzt werden, welche zwar nicht überall verfügbar, dafür aber deutlich günstiger ist. Bei beiden Verfahren nutzen die Airlines WLAN-Hotspots, um das Signal an die Passagiere weitergeben zu können. Jedoch kann es aufgrund von atmosphärischen Bedingungen wie Turbulenzen oder den Wetterbedingungen wie starker Bewölkung zu Signalstörungen kommen, berichtet das Verbrauchermagazin Teltarif. Dies führe dazu, dass die Internetverbindung im Flugzeug instabil wird. Außerdem hänge die Verfügbarkeit des Internets von der Technik ab, die in dem jeweiligen Flugzeug verwendet wird. So kann es laut Teltarif sein, dass das mobile WLAN erst ab einer bestimmten Höhe - in der Regel nach Erreichen der Reiseflughöhe - freigeschaltet wird.

Die Kosten und Nutzungsbedingungen des Internets an Bord variieren stark je nach Airline. Auf der Kurzstrecke liegt der durchschnittliche Preis für ein unlimitiertes Internetpaket bei gut zwölf Euro, auf der Langstrecke bei rund 16 Euro. Das hat das Vergleichsportal CHECK24 anhand einer Stichprobe bei 110 Airlines ermittelt. Stand der Erhebung ist Juni 2023. Von den betrachteten Fluggesellschaften bieten lediglich 57 einen Internetzugang an Bord an - häufig mit immensem Aufpreis. Es gibt jedoch auch Fluggesellschaften, die WLAN zu einem geringen Aufpreis oder sogar kostenlos anbieten.

Nur vier Fluggesellschaften bieten kostenloses Internet an

Fast alle der 57 Airlines mit Internet an Bord verlangen von den Passagieren eine Nutzungsgebühr. Lediglich bei zwei Fluggesellschaften aus der Erhebung kann das Internet kostenlos genutzt werden. Die Fluggesellschaft Air China bietet ihren Passagieren kostenlosen Internetzugang über die gesamte Flugzeit an. Wer mit der Fluggesellschaft Air New Zealand fliegt, kann ebenfalls kostenlos Chatten und Surfen. Einen eingeschränkten kostenlosen Zugang, über den Filme und Serien aus dem Internet gestreamt werden können, bieten die beiden Airlines JetBlue und Quantas.

Preise für Surfpakete weichen stark voneinander ab

Laut einer Pressemitteilung von CHECK24 bieten 38 der betrachteten Fluggesellschaften Surfpakete an. Für einen Festpreis können Reisende das Internet an Bord unbegrenzt nutzen. Die Preisspanne der kostenpflichtigen Surfpakete beginnt dabei bei 4 Euro und endet bei rund 54 Euro pro Flug - eine Abweichung von über 90 Prozent. Allerdings seien die Download- und Upload-Geschwindigkeiten in den meisten Fällen nicht für das Anschauen von Videos geeignet, merkt CHECK24 an. Nur bei 18 Airlines sei es den Passagieren durch den Kauf eines Streamingpakets möglich, Filme und Serien in gewohnter Qualität zu schauen.

Die Erhebung zeigt, dass das Internet an Bord bei Fluggesellschaften aus Asien und aus dem Nahen Osten oftmals teurer ist als bei europäischen und nordamerikanischen Airlines. Das teuerste Angebot von Thai Airways International liegt mit rund 54 Euro auf der Langstrecke 334 Prozent über dem Durchschnittspreis von 16,21 Euro. Auch unter den Kurzstreckenflügen verlangt Thai Airways International den Höchstpreis von 36,70 Euro und ist damit rund 89 Prozent teurer als das günstigste Angebot von Aegean Airlines, welche ihren Passagieren ein Surfpaket für 4 Euro anbietet.

Internettarife mit begrenztem Zugang

Neben den unbegrenzten Surfpaketen bieten viele Fluggesellschaften aber auch begrenzten Internetzugang an. Im Schnitt zahlen Flugreisende in diesen Tarifen rund acht Euro pro Stunde oder 16 Cent pro Megabyte Datenvolumen. Diese Tarife seien laut CHECK24 eine Option für wichtige E-Mails oder Nachrichten. Andernfalls seien Chatpakete empfehlenswert, mit denen Fluggäste ohne Limit Nachrichten senden und empfangen können. Im Schnitt liegen die Kosten für die Chatpakete bei rund drei Euro pro Flug.

Angebote bekannter Airlines im Überblick

Die Fluggesellschaft Air Europa verlangt auf Kurzstrecken für die Chat-Option zwei Euro, Surfen kostet fünf Euro und die Option "Surfen Pro" zwölf Euro. Auf Langstreckenflügen zahlen Passagiere für den Chat sechs bis zehn Euro, für das Surfen im Internet 21 bis 25 Euro und für die Funktion "Surfen Pro" 20 bis 35 Euro. Bei Condor kostet das Chatpaket sieben Euro für kurz Kurz- und Langstrecke. Zwei Stunden Internetnutzung kosten zwölf Euro; vier Stunden 20 Euro. American Airlines bietet seinen Passagieren Internet ab 9,18 Euro, ebenso wie die Streaming-Option. Bei Eurowings zahlen Passagiere bei Flügen unter zwei Stunden 2,90 Euro für das Senden und Empfangen von Nachrichten, bei Flügen über zwei Stunden 3,90 Euro. Eine Stunde Internetnutzung kostet ebenfalls 3,90 Euro. Wer über die gesamte Flugzeit Internet nutzen möchte, zahlt auf Kurzstreckenflügen 7,90 Euro bzw. 9,90 auf Langstrecken. Lufthansa-Passagiere zahlen für Chats drei Euro. Für das Surfen im Internet werden fünf Euro und für die Stream-Möglichkeit zehn Euro fällig. Bei Flügen über 90 Minuten kostet die Chat-Option drei Euro, Surfen sieben Euro und die Stream-Anwendung zwölf Euro.

Undurchsichtige Tarife

"Datenvolumen, Pakete, Zeitbegrenzungen - die Internettarife der Airlines sind teilweise sehr unübersichtlich gestaltet", berichtet der Geschäftsführer Flug bei CHECK24, Christian Meier, in der Pressemitteilung. "Internettarife unterscheiden sich je nach Flugzeugtyp deutlich. Reisende könnten, wenn Sie Datenvolumen buchen möchten, in eine Kostenfalle tappen." Meier rät: "Wer seine Lieblingsserie auf der Reise schauen möchte, lädt sie sich am besten vorher herunter."

Flughäfen bieten meist gratis WLAN an

Der Pressemitteilung von CHECK24 zufolge bieten alle betrachteten internationalen Verkehrsflughäfen kostenfreies WLAN an. In Bangkok, Istanbul, Singapur, Stockholm und Zürich ist das kostenlose WLAN jedoch an zeitliche Limits gebunden. An allen anderen 14 Flughäfen können Flugreisende das Internet während ihres Aufenthalts ohne zeitliche Begrenzung nutzen. Darüber hinaus hat CHECK24 alle Verkehrsflughäfen in Deutschland näher untersucht. An insgesamt 17 Flughäfen können Flugreisende ohne Zeitlimit im Internet surfen. Sieben Flughäfen begrenzen ihr kostenloses WLAN auf 30 Minuten bis drei Stunden, wie etwa Stuttgart, Bremen und Hannover. Elf Regionalflughäfen bieten den Reisenden gar kein WLAN an.

M. Schausbreitner / Redaktion finanzen.net