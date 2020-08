Trend zur Nachhaltigkeit - Hersteller setzen vermehrt auf Öko-Sneaker

Sustainable Sneaker

Nachhaltigkeit nimmt in der heutigen Gesellschaft eine immer präsentere Rolle ein. Menschen legen großen Wert auf nachhaltig produzierte Lebensmittel sowie nachhaltige Energie und Mobilität, aber auch in der Modewelt drängen sich umweltfreundliche Produkte immer weiter in den Fokus.

Neben Bio-Baumwolle werden vermehrt recycelte Materialien zur Herstellung von Kleidung verwendet, so auch für die beliebtesten Schuhe der Welt - die Sneakers.

Die Hersteller bezeichnen die umweltfreundlicheren Varianten ihrer Modelle als "Sustainable Sneaker", "vegane Sneaker" oder eben "nachhaltige Sneaker". Große Modelabel und kleinere Designer erfreuen sich dank des Bio-Trends einer stetig wachsenden Anzahl an Abnehmern.

Designer füttern den Markt mit Öko-Schuhen

Schon vor vier Jahren - 2016 - sprang adidas als einer der ersten großen Sneaker-Produzenten auf den Zug der nachhaltigen Turnschuhe auf. Der deutsche Konzern stellte mit dem Ziel, bis 2024 hinsichtlich der eigenen Produktion ausschließlich auf Plastikmüll zu setzen, ein erstes Modell aus recyceltem Plastikmüll her.

Aber auch der amerikanische Konkurrent Nike produziert seit geraumer Zeit Sneaker mithilfe von wiederverwertetem Kunststoffabfall.

Anders als bei den Marktführern ist der junge Sneaker-Hersteller Genesis aus der Idee des ökologischen Schuhs entstanden. Das nachhaltigste Sneaker-Label überhaupt - wie sich Genesis selbst beschreibt - vertreibt seit Februar 2020 ausschließlich ökologische Modelle in der Preiskategorie von 79 bis 129 Euro. Erhältlich sind die insgesamt 32 Varianten von Genesis auf den gängigen Online-Plattformen wie About You und Zalando.

Bio-Baumwolle und Naturkautschuk

Aber auch die Sneakers des französischen Herstellers Veja werben mit Nachhaltigkeit und haben es bereits vom Nischenschuh zum Trend-Produkt geschafft. Seit 16 Jahren arbeiten die Gründer Sébastian Kopp und François-Ghislain Morrillion an dem Projekt Öko-Schuh und konnten seither 4,5 Millionen Produkte an den Mann bringen.

Dabei bestehen die Sohlen aus 22 Prozent Naturkautschuk, während das Leder ökologisch bearbeitet wird. Für Veganer hat das Modelabel auch Modelle aus Bio-Baumwolle und Leinen im Angebot. "Harry Potter"-Schauspielerin Emma Watson und Herzogin Meghan zählen zu den prominenten Trägern der Veja-Sneaker.

So finden sich mittlerweile zahlreiche Hersteller, die den Trend des Bio-Sneakers mitgehen und auf diese Weise den ökologischen Fußabdruck der eigenen Marke sowie den des Verbrauchers verbessern. Wer also ein umweltbewussteres Leben führen möchte, könnte beim nächsten Schuhkauf einfach etwas genauer hinschauen und sich eventuell für einen nachhaltig produzierten Sneaker entscheiden, um so den Öko-Trend der Modebranche weiter voranzutreiben.

