Heute im Fokus

DAX schließt stabil -- US-Börsen schließen etwas fester -- USA drohen EU mit Strafzöllen -- Nemetschek verkauft Beteiligung an Docuware mit Gewinn -- Exxon, OPEC+, Merck, Bitcoin, HELLA im Fokus

Huawei plant weiter mit Google-Betriebssystem Android. Fusionshoffnungen treiben T-Mobile US- und Sprint-Aktie an. Ceconomy-Aktie zieht an: Partner für Elektromärkte in Griechenland gefunden. thyssenkrupp will ab 2050 klimaneutral sein. Goldbestand bei Deutscher Börse auf Rekordhoch.