Weltraum-Tesla und Dummy-Pilot Starman vollenden erste Sonnenumrundung

Teslas Publicity-Aktion können Interessierte auf einer für den Weltraum-Tesla angelegten Webseite verfolgen und dessen zurückgelegten sowie prognostizierte Strecken nachvollziehen.

Orbit um die Sonne abgeschlossen

Im Februar 2018 testete das Unternehmen SpaceX von Tesla-CEO Elon Musk erstmals die Falcon Heavy-Rakete und demonstrierte ihre Tragkraft, indem das Unternehmen einen Tesla Roadster mit in das Weltall beförderte.

Jener Roadster vervollständigte nun seine erste Umrundung der Sonne, dies ergaben die Daten eines Ortungssensors.

Publicity Stunt entwickelt sich zu Inspiration

Um die Kapazitäten der in 2018 erstmals startenden Falcon Heavy demonstrieren zu können, benötigte diese ein Pseudogewicht. Aufgrund von erhöhtem Risiko, dass mit einer neuen Rakete etwas nicht nach Plan laufen könnte, entschied sich CEO Musk anstelle von sehr teuren Satelliten, einen Tesla des Modells Roadster im Innenraum der Falcon Heavy zu platzieren.

Ein normales Gewicht sei zu herkömmlich, um es in den Weltraum zu schießen, wohingegen ein Tesla Roadster im Weltall für Inspiration und Aufmerksamkeit sorge, begründete Musk seine Entscheidung. Dass dies auch für aufsehenerregende Werbung sorgte, könnte zu Musks Beschluss ebenfalls beigetragen haben.

Nach gut 1,2 Milliarden zurückgelegten Kilometern und mehr als 21.000-facher Überschreitung der gewährleisteten Kilometer (58.000) bis zum ersten Service, vollendete der Weltraum-Tesla nach 557 Tagen seinen ersten Orbit. Umrundung Nummer Zwei ist folglich schon im Gange.

Der schnellste Tesla der Welt ist auf dem Weg zum Mars

Das Elektroauto befindet sich immer noch im Weltraum, berichtet die Webseite wherisroadster, welche über Standort und weitere Daten des Tesla berichtet. Der Roadster sei demnach auf dem Weg Richtung Mars und bewege sich mit einer Geschwindigkeit von 42.845 Kilometern pro Stunde auf den roten Planeten zu. Demzufolge wird das erste Weltraum-Auto noch gut 2.632 Stunden, also knapp 110 Tage, bis zum 112.803.994 Kilometer entfernten Planeten unterwegs sein.

Danach wird der Roadster, samt dem Dummy Starman, sich eine lange Zeit in Einsamkeit weiter von der Erde wegbewegen, erst 2047, vorausgesetzt der Tesla übersteht die Strapazen des Alls, wird sich das Fahrzeug wieder in Richtung Erde bewegen.

