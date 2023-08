In diesen elf US-Bundesstaaten sind die Lebenshaltungskosten am höchsten

Platz 10: Das Ranking

Jedes Jahr erstellt der US-amerikanische Wirtschafts- und Finanznachrichtensender CNBC eine umfangreiche Analyse der Lebenshaltungskosten in allen 50 US-Bundesstaaten. CNBC betont in diesem Kontext die Notwendigkeit, die weiterhin spürbare Inflation in einigen Teilen der Vereinigten Staaten im Auge zu behalten, obwohl sich die Verbraucherpreise kürzlich etwas stabilisiert haben. Aufgrund der angespannten Lage auf dem US-Immobilienmarkt sind in der diesjährigen Auswertung auch die Immobilienpreise als wichtige Komponente eingeflossen. Darüber hinaus orientieren sich die Platzierungen an einem Cost-of-Living-Score, wobei 50 Punkte als sehr günstig gelten und eine niedrigere Zahl auf einen teureren Bundesstaat hinweist. Die hier dargestellte Rangliste basiert auf der Studie von CNBC und spiegelt den Stand vom 12. Juli 2023 wider.

Quelle: CNBC, Bild: Cynthia Shirk / Shutterstock.com