Cannabis-Investment: Gwyneth Paltrow investiert in Getränkehersteller Cann

Erst kürzlich hat Martha Stewart in Kooperation mit Canopy Growth eine Reihe CBD-haltiger Gummibärchen auf den Markt gebracht. Nun berichtet CNBC, dass Gwyneth Paltrow in den Hersteller cannabishaltiger Getränke Cann investiert hat. Mit den beiden Berühmtheiten an ihrer Seite bekommt die Branche starke Rückendeckung - und Publikum.

Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren! (Anzeige)

Paltrow findet, Cannabis sollte legalisiert werden

Dabei ist Cann nicht das erste Unternehmen der Branche, in das die Oscar-Preisträgerin und Gründerin der Wellness-Marke Goop investiert, berichtet CNBC. Es sei jedoch das erste Mal, dass sie ihre Investition in der Öffentlichkeit bekannt gebe.

In einem Telefoninterview mit dem US-amerikanischen Nachrichtensender erklärt Paltrow: "Wir kommen ganz eindeutig immer näher an den Punkt, an dem Cannabis legalisiert wird und ich denke, das sollte es auch. […] Ich persönlich bin keine große Nutzerin [von Cannabis]. Aber ich denke, dass es wunderbare medizinische Qualitäten hat und für viele Menschen wirklich hilfreich ist."

Zu der Marke Cann sagt sie: "Es gibt eine ganze Bewegung, die sich für alkoholfreie Lösungen interessiert und eine Cannabis-interessierte Bewegung - [Cann] ist sozusagen die Schnittstelle."

Cann: Mikrodosen THC und CBD in einer Limonade

Cann verspricht auf seiner Website einen leichten "buzz", also einen leichten Kick - der aber nicht zu einem Kater am nächsten Morgen führen soll. Deswegen beinhaltet die Limonade, die das Unternehmen verkauft, nur eine Mikrodosis Cannabis: In jeder Dose mit etwa 200 Millilitern Inhalt befinden sich zwei Milligramm THC und vier Milligramm des eher beruhigenden Stoffes CBD.

So ist laut Luke Anderson und Jake Bullock, den beiden Gründern der Firma, gewährleistet, dass Konsumenten mehrere Dosen nacheinander zu sich nehmen können, ohne völlig "high" zu werden - dies berichtet CNBC.

Das Cannabis-Getränk besteht Herstellerangaben zufolge ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen. Es ist zudem in fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich: Zitrone-Lavendel, Blutorange-Kardamom, Grapefruit-Rosmarin, Ingwer-Zitronengras und Ananas-Jalapeno. Der Kostenpunkt eines Six-Packs liegt bei 24 US-Dollar, erhältlich sind sie bislang aber nur in Kalifornien und Nevada.

USA: Zahl der verkauften Cannabis-Getränke hat sich verdoppelt

Nicht nur Paltrow hat Cann für sich entdeckt: Auch andere Stars wie die Sängerin Tove Lo, Ruby Rode, Ex-NBA-Spieler Baron Davis, Bre-Z, Rebel Wilson und Darren Criss haben das Unternehmen Medienberichten zufolge in einer Fundraising-Runde Anfang des Jahres unterstützt. Keine der Investitionen soll dabei in Millionenhöhe gewesen sein, aber alle groß genug, dass sich die Berühmtheiten nun als Teil der Firma betrachten können. Paltrow hat aber offenbar unter allen Unterstützern die größte Investition getätigt.

Zudem hat die Schauspielerin mit ihren Social Media-Kanälen eine unglaublich große Reichweite mit der sie mühelos neues Publikum ansprechen und so eventuell den sowieso schon erheblichen Anstieg der Verkaufszahlen cannabishaltiger Getränke in den USA deutlich ankurbeln könnte (CNBC berichtet von Daten des Analyseunternehmens Headset, denen zufolge sich die gesamten Einnahmen durch den Verkauf cannabishaltiger Getränke von September 2019 bis September 2020 verdoppelt haben).

Das könnte Sie auch interessieren: finanzen.net Ratgeber Die besten Cannabis-Aktien kaufen

Anderson wird zu Paltrows Einfluss vom CNBC wie folgt zitiert: "Wenn die Leute an Gwyneth Paltrow denken, denken sie nicht an ‘Gras’ - sie denken an hochmoderne Lösungen für gesundheitliche Bedürfnisse."

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ron Adar / Shutterstock.com