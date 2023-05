Das sind die meistverkauften Elektroautos 2022

Mit den Rängen fünf, sechs, sieben und acht konnte sich der chinesische Elektrofahrzeug-Hersteller BYD behaupten. So belegt der BYD Qin Plus mit einem Absatz in Höhe von 315.240 verkauften Einheiten den fünften Platz der meistverkauften Elektrofahrzeuge weltweit 2022.

Die Top-10 der Modelle

Platz 1: Tesla Model Y - 771.300 verkaufte Einheiten

Platz 2: BYD Song Plus - 477.090 verkaufte Einheiten

Platz 3: Tesla Model 3 - 476.34 verkaufte Einheiten

Platz 4: Wulling Hong Guang MINI EV- 424.030 verkaufte Einheiten

Platz 5: BYD Qin Plus - 315.240 verkaufte Einheiten

Platz 6: BYD Han - 273.320 verkaufte Einheiten

Platz 7: BYD Dolphin - 205.240 verkaufte Einheiten

Platz 8: BYD Yuan Plus - 201.740 verkaufte Einheiten

Platz 9: VWID.4 - 174.090 verkaufte Einheiten

Platz 10: BYD Tang - 151.150 verkaufte Einheiten

Die Top-5 der Hersteller

Platz 1: Tesla - 1.314.330 verkaufte Einheiten

Platz 2: BYD - 913.052 verkaufte Einheiten

Platz 3: SAIC- 671.725 verkaufte Einheiten

Platz 4: Volkswagen - 571.067 verkaufte Einheiten

Platz 5: : Volvo- 383.936 verkaufte Einheiten



Redaktion finanzen.net

