Fast alle stammen aus Japan: Das sind die zehn teuersten Früchte der Welt

Rang 10: Buddha-Birne

Auf dem letzten Platz der zehn teuersten Früchte der Welt landet die Buddha-Birne aus China. Die Birne ist nach ihrem Aussehen benannt, da sie wie eine kleine Buddha-Statue aussieht. Ihre Form erhält sie über das Heranzüchten in einem Gefäß, welches wie ein Buddha geformt ist. Laut einer Sage soll man durch das Essen der Buddha-Birne unsterblich werden. Preislich liegt die Birne Plantura Garden zufolge bei umgerechnet 7,50 Euro pro Stück.

Rang 9: Sekai Ichi-Äpfel

Die Sekai Ichi-Äpfel landen als japanische Früchte auf Platz neun des Rankings, ihr Name lautet übersetzt in etwa die "weltbesten Äpfel". Der Preis von umgerechnet rund 17,70 Euro pro Apfel, so Plantura Garden, rechtfertigt sich dadurch, dass die Äpfel einzeln per Hand bestäubt und in Honig gewaschen werden. Außerdem kommt einer der Äpfel auf ein Gewicht von rund einem Kilo und ist somit überdurchschnittlich groß und schwer.

Rang 8: Die Dekopon-Orange

Die Dekopon-Orange ist japanischen Ursprungs und wird weiterhin nur dort gezüchtet. Eine Kiste mit sechs Dekopon-Orangen kostet nach Angaben von Plantura Garden umgerechnet rund 67 Euro. Die Besonderheit der Dekopon-Orange liegt darin, dass sie größer ist als übliche Orangen und zudem keine Kerne besitzt.

Rang 7: Sembikiya Queen-Erdbeere

Auf Rang sieben der zehn teuersten Früchte der Welt folgt abermals eine Frucht aus Japan: Die Sembikiya Queen-Erdbeere. Eine einzelne Riesenerdbeere kostet laut Strasser acht Euro.

Rang 6: Viereckige Wassermelone

Auch die viereckige Wassermelone kommt aus Japan. Die Melone erhält ihre viereckige Form, indem sie in einem viereckigen Behälter herangezüchtet wird. Eine Melone kostet Plantura Garden zufolge bis zu 646 Euro. Die viereckigen Melonen sind jedoch nicht nur für den Verzehr gedacht, sondern werden auch als Dekoartikel verkauft. Sie sind nicht nur in Japan erhältlich, sondern werden auch ins Ausland verschifft und können dort erworben werden.

Rang 5: Heligan-Ananas

Die Heligan-Ananas ist die fünft-teuerste Frucht der Welt und die teuerste Frucht Europas. Die Ananas wird in den "Lost Gardens of Heligan" in Cornwall in Großbritannien angebaut. Ihren Bekanntheitsgrad erlangte sie dadurch, dass sie die einzige Ananas ist, die in Europa gezüchtet wird. Plantura Garden zufolge soll die Ananas mit Pferde-Urin gedüngt werden und umgerechnet bis zu 843 Euro kosten.

Rang 4: Taiyo no Tamago-Mango

Der Name der Taiyo no Tomago-Mango bedeutet im Deutschen so viel wie "Ei der Sonne" und stammt abermals aus Japan. Um den Exot zu kosten, muss ein Käufer umgerechnet rund 2.530 Euro pro Mango bezahlen. Die Mango darf erst geerntet werden, wenn sie einen Zuckergehalt von mindestens 15 Prozent erreicht hat - sie gilt somit als sehr geschmacksintensiv. Die Mango wird jedoch nicht nur in Japan gezüchtet, sondern auch in den USA. Dort ist sie allerdings deutlich günstiger erhältlich.

Rang 3: Rubinrote römische Tafeltrauben

Auf das Siegertreppchen haben es die Ruby Roman-Trauben geschafft. Die rubinroten römischen Tafeltrauben haben die Größe eines Tischtennisballs und stammen aus Japan. Wie Plantura Garden berichtet, wird eine Rebe der Trauben für einen Preis von rund 5.000 Euro versteigert.

Rang 2: Die Densuke-Wassermelone

An zweiter Stelle der teuersten Früchte der Welt liegt eine Melone, die Densuke-Wassermelone. Die Densuke-Wassermelone wächst auf der japanischen Insel Hokkaido und ist sehr selten, lediglich rund 10.000 Densuke-Wassermelonen gibt es pro Jahr zu kaufen. Die Densuke-Melone ist besonders schwer und kommt durchschnittlich auf ein stolzes Gewicht von rund elf Kilogramm. Es wurden laut Plantura Garden umgerechnet bereits mehr als 5.000 Euro für eine Melone dieser Art bezahlt.

Rang 1: Die Yubari King-Melone

Die Yubari King-Melone stammt ebenfalls aus Hokkaido und gilt derzeit als teuerste Frucht der Welt. Zaster zufolge gab der Japaner Takamaru Konishi für ein paar der Yubari King-Melonen umgerechnet 24.400 Euro aus. Die Melonenart gilt in dem Dorf Yubari, nach dem sie benannt ist, als heilig. Die Yubari King-Melone soll besonders süß und saftig sein und laut Plantura Garden mit einem Hut vor der Sonne geschützt und täglich massiert werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adisa / Shutterstock.com