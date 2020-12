Online-Kauf: Das sollte bei Bestellungen aus dem Ausland beachtet werden

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.618,00 EUR

Eine deutsche Plattform bedeutet nicht gleich ein deutsches Produkt

Der Einkauf beim nächsten Online-Händler macht vieles schneller, sicherer und bequemer. Online-Händler wie Amazon bieten dabei viele verschiedene Produkte aus aller Welt an. Um jedoch nicht auf unliebsamen Kosten sitzen zu bleiben, sollten Kunden gerade in diesem Punkt einiges beachten. Denn nur weil über eine Website mit ".de" bestellt wird, sprich eine deutsche Website, heißt das nicht automatisch, dass alle Waren einem deutschen Online-Shop entstammen. Tatsächlich ist es so, dass auch viele Artikel aus dem europäischen In- und Ausland angeboten werden.

Welches Recht gilt im Zweifelsfall?

Für die reine Bestellungsaufgabe ist zunächst unwichtig, in welchem Land der Händler ansässig ist. Allerdings kann dies später relevant werden, wenn die Ware beschädigt geliefert wird, höhere Kosten aufgrund von Steuer und Zoll anfallen oder das Bestellte gar nicht erst geliefert wird. Denn nicht jedes Land hat die gleichen Käuferschutzrechte wie die EU und Deutschland. Und gerade bei internationalen Online-Bestellungen ist nicht direkt ersichtlich, welches Landesrecht im Streitfall gilt. Dabei ist es "maßgeblich, ob der Unternehmer seine gewerbliche Tätigkeit auf den Mitgliedstaat des Verbrauchers "ausgerichtet" hat", berichtet die Verbraucherzentrale. Sollte diese Ausrichtung außereuropäisch sein und der Händler auch im nichteuropäischen Ausland ansässig sein, kann das ausländische Recht gelten und viele Gewährleistungen wie Garantie, Käuferschutz und das 14-tägige Widerrufsrecht können wegfallen.

Wo kann ich sehen, aus welchen Land meine Bestellung kommt?

Die gute Nachricht ist: Jeder Händler ist dazu verpflichtet, seine Adresse im Impressum anzugeben, so ntv. Daher ist also relativ schnell ersichtlich, ob es sich um einen außereuropäischen Händler handelt und wie lange die Lieferzeit ungefähr dauern könnte.

Gilt der Käuferschutz bei Auslandsbestellungen?

Innerhalb der EU gilt ein Käuferschutz und das 14-tägige Widerrufsrecht, außerdem die gesetzlich zugesicherte Gewährleistung. Diese ist nicht zu verwechseln mit einer Garantie, die Hersteller bzw. Händler auf freiwilliger Basis erteilen. Wer die Ware gar nicht oder defekt erhält oder das erhaltene Produkt nicht den Erwartungen entspricht, kann der Käufer innerhalb von zwei Wochen vom Kaufvertrag zurücktreten. Bei später auftretenden Mängeln kann laut EU-Recht eine zweijährige Gewährleistung oder, falls darüberhinausgehend, eine Garantie geltend gemacht werden, sofern diese zugesichert wurde. Bei außereuropäischen Bestellungen sind jedoch nicht zwingend Käuferschutzgesetze in Kraft. Deshalb kann es passieren, dass keine Garantie gilt oder der Händler defekte Ware nicht erstatten muss - das Geld geht verloren.

Zoll, Steuer und längere Lieferzeiten müssen einkalkuliert werden

Generell sollte einem Käufer bei der Auslandsbestellung bewusst sein, dass sehr wahrscheinlich längere Lieferzeiten zu erwarten sind. Außerdem können zu den Produktkosten noch Zoll und Steuer hinzukommen. Der Käufer sollte evaluieren, ob das Produkt nach Steuer und Zoll immer noch günstiger ist, als im Inland.

