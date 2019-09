Hinter den Kulissen des Fußballs: Das sind die erfolgreichsten Fußball-Berater

Es bedarf schon einiges an Können, um Fußball-Talente zu entdecken und diese anschließend mit großen Klubs in Kontakt zu bringen. Wer das Zeug dazu hat, kann sich freuen, denn Spielerberater verdienen gut. Ziemlich gut. In der Fußballsaison 2018/2019 zahlten allein Premier League-Klubs rund 323 Millionen US-Dollar an ihre Berater. Das hat dazu geführt, dass sich viele Sportberater im Laufe der Jahre ein stattliches Vermögen aufbauen konnten. Das sind einige von ihnen.

Verträge im Wert von einer Milliarde Dollar

Christiano Ronaldo kennt jeder, seinen Berater Jorge Mendes wohl eher weniger. Dabei ist gerade er es, der diesen großen Fußball-Star vertritt. Den 117 Millionen US-Dollar-schweren Transfer Ronaldos zu Juventus Turin hat Mendes verhandelt. Andere bekannte Fußball-Stars, die zu den 114 Klienten des Portugiesen gehören, sind James Rodriguez, Angel Di Maria und Diego Costa. Wie Forbes im vergangenen Jahr berichtete, soll sich sein Vermögen auf mindestens 100 Millionen US-Dollar belaufen, das er sich mit seinen ausgehandelten Verträgen erarbeitet hat, die einen Wert von einer Milliarde Dollar haben.

Als wahre Beratergröße kann sich auch Jonathan Barnett bezeichnen. Obwohl er sich bevorzugt im Hintergrund aufhält, kann Barnett ein stattliches Vermögen von rund 80 Millionen US-Dollar aufweisen. Als zweireichster Spielerberater im Fußballsport verhandelt er mit 168 Klubs und Spielern Verträge, die über einen Wert von 796 Millionen US-Dollar verfügen. Zu den Kunden des Engländers zählen dabei unter anderem Gareth Bale, Jesse Lingard und Luke Shaw, die für große Klubs wie Real Madrid und Manchester United spielen.

Jenseits der halben Milliarde reicht mit 629 Millionen US-Dollar auch der Wert der Verträge, die der italienische Spielerberater Mino Raiola ausgehandelt hat. Auch der 51-Jährige zählt mit einem in 2018 ermittelten Vermögen von 63 Millionen US-Dollar zu den Top 10 der reichsten Sportberater der Welt. Den 105 Millionen US-Dollar teuren Transfer Paul Pogbas zu Juventus, der 2016 einen Rekord darstellte, hatte Raiola zu verantworten. Zu seinen 69 Klienten gehören auch andere Stars wie Zlatan Ibrahimovic und Marco Verratti.

Auch Deutsche unter den reichen Spielerberatern

Auch deutsche Berater können sich zu den Top-Berater-Größen zählen. Einer von ihnen ist Volker Struth. Er gilt auch international als Schwergewicht und verfügt über ein geschätztes Vermögen von rund 46,4 Millionen US-Dollar, wie Forbes in 2018 berichtete. Das macht ihn zum berühmtesten und reichsten deutschen Spielerberater der Welt. Toni Kroos, Marco Reus und Julian Weigl sind dabei einige der Fußball-Stars, die er vertritt. Struth zählt 88 Klienten und hat Verträge im Wert von rund 464 Millionen US-Dollar verhandelt.

Auf Platz zwei der bestverdienenden deutschen Spielerberater kommt Thomas Kroth. Forbes schätzte sein Vermögen in 2018 auf rund 20 Millionen US-Dollar. Ganze 198 Millionen US-Dollar beträgt der Wert der Verträge, die er mit 158 großen Klubs und Fußballspielern verhandelt hat. Hierzu gehören unter anderem Manuel Neuer, Kevin Volland und Shinji Kagawa. Bevor er sich seiner Tätigkeit als Spielervermittler widmete, spielte Kroth 14 Jahre als Mittelfeldspieler in der Bundesliga unter anderem für Borussia Dortmund und den Hamburger SV.

