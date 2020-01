Airbnb: Das sind die beliebtesten Reiseziele für das Jahr 2020

Aktien in diesem Artikel

Das Ranking von Airbnb basiert auf internen Daten und gliedert sich nach der Erhöhung der Nachfrage nach einem Urlaubsort. Hierzu wurden die Buchungen für das Jahr 2020 ab September 2019 mit den entsprechenden Buchungen für das Jahr 2019 aus 2018 verglichen. Die Auswertung ergibt, dass sich der Trend von den typischen Touristen-Hotspots weg bewegt. Zudem spielen Nachhaltigkeit und das sogenannte "Slow Travel", bei dem das individuelle Erlebnis im Vordergrund steht, eine immer größere Rolle. Demnach erfreuen sich umweltbewusste und entschleunigte Reisen fernab des Massentourismus besonderer Beliebtheit.

Platz 20: Maastricht, Niederlande

Mit einem Nachfragezuwachs von 55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr rangiert Maastricht auf Platz 20 des Rankings. Sie ist eine der ältesten Städte der Niederlande und beherbergt neben Amsterdam die meisten historischen Gebäude des Landes. Maastricht gilt als kulturelles Zentrum und Karnevalshochburg. Zu den vielen Sehenswürdigkeiten zählen unter anderem etliche Museen. Dazu passend findet im März 2020 die Kunstmesse "The European Fine Art Fair", kurz TEFAF, in Maastricht statt. Sie gehört zu den bedeutendsten Kunstmessen der Welt, sodass unter den 240 Ausstellern die wichtigen Galerien und Kunsthandlungen vertreten sind.

Platz 19: Malindi, Kenia

Bei Malindi handelt es sich um eine kenianische Küstenstadt am Indischen Ozean. Die Buchungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 88 Prozent angewachsen. Durch Großinvestitionen des Sportmanagers Flavio Briatore erfreut sich die Gegend um Malindi besonders bei italienischen Touristen großer Beliebtheit. Atemberaubende Landschaften und der Malindi-Meeres-Nationalpark machen laut Airbnb den Urlaub zu einem einzigartigen Erlebnis. Taucher können eine vielfältige Unterwasserwelt entdecken. Die Marafa Depression, auch Hell’s Kitchen genannt, ist eine seltene Sandsteinschlucht, welche sich durch das außergewöhnliche Farbspektrum ihres Gesteins auszeichnet. In Sachen Nachhaltigkeit hat sich Kenia bis 2021 dazu verpflichtet zwei Milliarden Bäume zu pflanzen und die Energieeffizienz um drei Prozent pro Jahr zu steigern.

Platz 18: Kerala, Indien

Mit einem Zuwachs von 95 Prozent belegt der indische Bundesstaat Kerala den nächsten Platz der Liste. Er liegt im Südwesten Indiens an der Malabarküste. Die Küstenlandschaft wird durch eine Vielzahl von Palmen geprägt. In Kerala können Touristen beeindruckende Strände, Seen, Berge und Wasserfälle finden. Eine Reise eignet sich somit vor allem für Urlauber, die bewusst Natur erleben möchten. Indien unterstützt und fördert verantwortungsvollen Tourismus. Bewohner und Besucher werden im Rahmen eines staatlichen Programms dazu ermutigt, die Kultur zu erleben und gleichzeitig zu erhalten.

Platz 17: Tokio, Japan

Als größte Metropolregion der Welt fällt Tokio etwas aus dem Muster der idyllischen und weniger bekannten Reiseziele heraus. Die Hauptstadt Japans hat es dennoch mit einem Nachfrageanstieg von 103 Prozent in die Trendliste geschafft. Dieser hängt höchstwahrscheinlich mit den kommenden Olympischen Sommerspielen zusammen, welche im Juli und August 2020 in Tokio stattfinden werden.

Platz 16: Les Contamines-Montjoie, Frankreich

Les Contamines-Montjoie ist ein französisches Dorf am Fuße des Mont Blanc. Die Anzahl der Buchungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 108 Prozent erhöht. Die kleine Gemeinde liegt zwischen den bekannten Ferienorten Chamonix und Megève. Im Sommer ist Les Contamines-Montjoie ein beliebtes Ziel für Bergsteiger. Im Winter wird das Dorf von vielen Skifahrern aufgesucht.

Platz 15: Ubatuba, Brasilien

Auf Platz 15 geht es wieder zurück zum Meer. Die Stadt Ubatuba im brasilianischen Bundesstaat São Paulo könnte als ein Mekka für Surfer bezeichnet werden. Mit über 100 Stränden und zahlreichen Surf-Meisterschaften besitzt der Urlaubsort eine besondere Anziehungskraft für waghalsige Wellenreiter. Darüber hinaus bietet die Umgebung auch eine idyllische und unberührte Natur. Wanderwege mitten durch den Regenwald und eine paradiesische Küstenlandschaft machen Ubatuba auch zum Reiseziel für Touristen, die einen etwas ruhigeren Urlaub verbringen möchten.

Platz 14: Courtenay, Kanada

Die Stadt Courtenay an der Ostküste von Vancouver Island ist ein beliebtes Reiseziel für Slow Traveller, die in einem Outdoor-Urlaub die harmonische Natur sinnlich erleben möchten. Die Gemeinde in Kanada erfreut sich einem Nachfragezuwachs von 114 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Umgebung von Courtenay zeichnet sich durch weite Berge, Almwiesen und hübsche Dörfer aus. Zudem engagiert sich die Ortschaft mit mehreren Initiativen für einen besseren Klimaschutz.

Platz 13: Aberdeen, Schottland

Auch bei Platz 13 bleiben wir bei Natur pur. Die Stadt Aberdeen in Schottland wird auch als "Silver City" bezeichnet. Ein Großteil der Gebäude wurde aus silbergrauem Granit gebaut, welcher bei Sonnenschein anfängt zu glitzern. Neben dem beeindruckenden Stadtbild, besticht Aberdeen zusätzlich durch die malerische umliegende Landschaft. Zerklüftete Küstenformationen und sehenswerte Ruinen führen zu einzigartigen Schnappschüssen.

Platz 12: Cape Canaveral, USA

Cape Canaveral an der Ostküste Floridas ist hauptsächlich durch die amerikanische Raumfahrt bekannt. Die wichtigsten Weltraumbahnhöfe, wie beispielsweise das Kennedy Space Center der NASA, haben hier ihren Standort. Als Reiseziel erreicht Cape Canaveral einen Anstieg der Buchungen um 136 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Drei Naturschutzgebiete und ein langer Strandabschnitt machen das Kap interessant für Urlauber. Die Raketenstarts sind allerdings weiterhin die Hauptattraktion der Gegend. Im Juli 2020 startet die NASA ein Mars-Erkundungsprogramm, was erneut viele Schaulustige anlocken wird.

Platz 11: Cali, Kolumbien

Airbnb bezeichnet Cali als Schmelztiegel indigener, europäischer und afrikanischer Kulturen. Die kolumbianische Stadt ist der erste Urlaubsort in der Liste, welcher bewusst von Reisenden zum Feiern aufgesucht wird. Sie gilt als Hauptstadt des Salsas. Energiegeladene Musik und Tänze bringen eine dynamische Atmosphäre voller Lebensfreude. Cali besitzt ein angenehmes Klima und ein aufregendes Nachtleben.

Platz 10: Vanuatu

In die Top-Ten schafft es der kleine südpazifische Inselstaat Vanuatu. Er setzt sich aus insgesamt 83 Inseln zusammen, die überwiegend vulkanischen Ursprungs sind. Touristen können deshalb die zwei aktiven Vulkane Mount Yasur und Lombenben besichtigen. Darüber hinaus verfügt die Inselgruppe über unzählige Strände und eine beeindruckende pazifische Tierwelt. Mit über 100 verschiedenen Muttersprachen weist das Land außerdem die höchste Sprachdichte pro Kopf auf.

Platz 9: Guadalajara, Mexiko

Mit einem Nachfragezuwachs von 158 Prozent im Vergleich zum Vorjahr belegt die mexikanische Stadt Guadalajara den 9. Platz des Rankings. Sie gilt als weniger hektische Alternative zu Mexiko-Stadt und bietet ihren Besuchern viele sehenswerte Attraktionen. Es gibt ein breites Angebot von Festivals und Museen. Zudem kann im Viertel Chapultepec die koloniale Architektur bewundert werden.

Platz 8: Luxemburg

Das kleine europäische Land Luxemburg hat für seine Größe viel zu bieten. Der historische Kern der Hauptstadt Luxemburg wurde im Jahr 1994 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Die auf einem Felsen errichtete Altstadt galt ab dem 16. Jahrhundert als eine der stärksten Festungen Europas. Im Umland befinden sich bewaldete Hügel mit mittelalterlichen Burgen und schönen Weinbergen.

Platz 7: Eugene, USA

Eugene ist eine mittelgroße Universitätsstadt und liegt im US-Bundesstaat Oregon. Die Erhöhung der Buchungen um 213 Prozent im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus einer stärkeren Nachfrage durch umweltbewusste Reisenden. Die Stadt ist ein Knotenpunkt der Bio- Lebensmittelindustrie und kulinarisches Zentrum von Oregon. Zudem möchte Eugene die Nettofreisetzung von Treibhausgasemissionen auf Null reduzieren und bis 2020 klimaneutral werden. Daneben ist der Ort ein beliebtes Ziel für Leichtathletik-Fans. Im Sommer 2020 werden in Eugene die nationalen Qualifikationswettbewerbe ausgetragen.

Platz 6: Xi’an, China

Xi’an ist die Hauptstadt der chinesischen Provinz Shaanxi und war der Ausgangspunkt der Seidenstraße. Bei Touristen ist sie hauptsächlich aufgrund der weltberühmte "Terrakotta-Armee" beliebt. Diese Soldatenfiguren gehören zu einer großen Grabanlage, die im Jahr 221 v. Chr. für den ersten chinesischen Kaiser Qín Shǐhuángdì errichtet wurde. Darüber hinaus befinden sich noch weitere historische Denkmäler in Xi’an, sodass die Stadt auch als "Chinas Freilichtmuseum" bezeichnet wird. Für das Jahr 2020 ist ein neues Touristenprogramm geplant, welches die Urlauber in nächtlichen Touren über Märkte und Veranstaltungen führen soll.

Platz 5: Rumänien

Rumänien punktet bei Urlaubern vor allem durch seine unberührte Natur und die ländlichen Dörfer. Laut Airbnb besitzt das Land einige der am besten erhaltenen Urwälder Europas. Touristen können hier bei ausschweifenden Wanderungen die Ruhe der Umgebung genießen und den Alltagsstress vergessen.

Platz 4: Sunbury, Australien

Die australische Stadt Sunbury ist ein Vorort nordwestlich von Melbourne. Die Anzahl der Buchungen von Reisen nach Sunbury stieg im Vergleich zum Vorjahr um 356 Prozent an. Dieser Nachfragezuwachs ist unter anderem der örtlichen Flora und Fauna, der Weingüter und der Architektur aus dem viktorianischen Zeitalter zu verdanken. Außerdem ist die Stadt eine Hochburg des Cricket. Im Jahr 2020 findet im nahegelegenen Melbourne die ICC T20-Weltmeisterschaft statt, was wahrscheinlich viele Cricket-Fans nach Sunbury locken wird.

Platz 3: Buriram, Thailand

Den ersten Podestplatz mit einem Nachfragezuwachs von 383 Prozent sichert sich die thailändische Provinz Buriram. Hier sind einige der wertvollsten Relikte der Khmer zu finden. Hierzu zählen beispielsweise die großen Tempelbezirke Phanom Rung und Prasat Mueang Tam. Neben den antiken Ruinen ist Buriram seit 2018 auch aufgrund der MotoGP bekannt, welche zu diesem Zeitpunkt das erste Mal auf dem Chang International Circuit stattfand. Im März 2020 kehrt die MotoGP erneut nach Buriram zurück.

Platz 2: Bilbao, Spanien

Seit den 1990er Jahren entwickelt sich die spanische Stadt Bilbao zunehmend zu einem beliebten Reiseziel für Touristen. Hierfür war besonders die Eröffnung des Guggenheim-Museums im Jahr 1997 ausschlaggebend. Daneben gibt es noch weitere Museen und stilvolle Brücken in Bilbao zu besichtigen. Der Aufwärtstrend der baskischen Stadt ist noch lange nicht am Ende. Die Buchungen haben im Vergleich zum Vorjahr um 402 Prozent zugenommen. Zusätzlich ist Bilbao im Jahr 2020 ein Veranstaltungsort von vier Spielen der Fußball-Europameisterschaft.

Platz 1: Milwaukee, USA

Mit einem Nachfrageanstieg von unglaublichen 729 Prozent ist die US-amerikanische Stadt Milwaukee der absolute Spitzenreiter des Rankings. Airbnb sieht hier einen Zusammenhang mit dem dort im Jahr 2020 stattfindenden Parteitag der Demokratischen Partei, der "Democratic National Convention". Nichtsdestotrotz ist Milwaukee ein gemeinhin unterschätzter Urlaubsort. Die Stadt besitzt eine sehr ansprechende Bar- und Restaurantszene sowie ein von Santiago Calatrava gestaltetes Kunstmuseum. Mit über 170 Kilometern Radwegen kommen besonders Radfahrer bei einem Urlaub in Milwaukee auf ihre Kosten.

