Platz 5: House of the Dragon

Der Start der zehn Folgen von "House of the Dragon", Prequelserie des Fantasyepos "Game of Thrones", fand am 21. August 2022 bei HBO statt, in Deutschland erschien sie ein Tag später bei Sky Atlantic. Das Spin-off handelt vom aufkommenden Erbfolgekrieg innerhalb des Herrscherhauses Targaryen. Unter anderem sorgen die höhere Anzahl an Drachen, die per CGI entstanden sind, für Produktionskosten in Höhe von 20 Millionen US-Dollar pro Episode.

