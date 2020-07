Pflanzenanbau in hochmodernen Containern: So transformiert Elon Musk Bruder Kimbal Musk die Landwirtschaft

Aktien in diesem Artikel Tesla 1.379,00 EUR

-1,51% Charts

News

Analysen

Kimbal Musk revolutioniert die urbane Landwirtschaft

Kimbal Musk, der jüngere Bruder von Tesla-Chef Elon Musk , möchte mit seiner Indoor-Landwirtschaftsmethode die urbane Landwirtschaft transformieren. Kimbal Musk gründete 2016 zusammen mit Tobias Peggs zu diesem Zweck das Startup "Square Roots", dessen Vorsitzender er jetzt ist. Noch im Gründungsjahr wurde Musk vom Weltwirtschaftsforum als "Global Social Entrepreneur 2017" ausgezeichnet.

Das Ziel von Square Roots ist es, mithilfe der vertikalen Indoor-Landwirtschaftsmethode frisches und regionales Essen in die Städte zu bringen und jüngere Generationen zur Landwirtschaft zu animieren. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brooklyn, New York. Der Idee für Square Roots gingen andere Engagements in der Lebensmittelbranche voraus, 2004 gründete Musk zusammen mit Hugo Matheson die Restaurant-Kette "The Kitchen Group Restaurants". 2011 gründeten die beiden die Non-Profit-Organisation "Big Green", in deren Rahmen Schülern in Amerika mithilfe von Lerngärten der Anbau von Essen näher gebracht werden soll. Mit "Square Roots" möchte Kimbal Musk nun weltweit die urbane Landwirtschaft bekannt machen.

Die "Super Farm" von Square Roots soll innerhalb weniger Monate starten

Der Trend zu pflanzlicher Ernährung ist ungebrochen und auch das Thema Nachhaltigkeit gewinnt international immer mehr an Popularität. Musks Indoor-Farmen liegen dementsprechend voll im Trend. Innerhalb von drei Monaten geht Square Roots nun mit einem neuen Projekt an den Markt: Eine Super-Farm, bestehend aus 25 hydroponischen ehemaligen Frachtcontainern, Kühllagern und Biosicherheitsstrukturen. Beim hydroponischen Anbau werden den Pflanzen die benötigten Nähr- und Mineralstoffe über das Wasser hinzugefügt, ohne Erde oder Pestizide zu benötigen. Folglich ermöglicht es die Super-Farm, platzsparend, permanent gentechnikfreie Nutzpflanzen anzubauen, weite Transportstrecken werden vermieden.

Seitdem es Square Roots gibt, hat das Unternehmen bereits über 120 verschiedene Arten von Nutzpflanzen angepflanzt, darunter Kräuter, Basilikum, Erdbeeren und Salate. Die Module werden mit softwaregesteuerten Beleuchtungs- und Bewässerungssystemen betrieben und können überall in der Stadt aufgestellt werden, beispielsweise auch auf Supermarktparkplätzen.

Musk will vertikale Landwirtschaft auch auf den Mars bringen

Kunden können beim Kauf eines Square Roots-Produkts einen QR-Code auf der Verpackung scannen und dadurch eine transparente Zeitachse zu ihrem Produkt einsehen sowie herausfinden, von welchem Bauern die Pflanze angebaut wurde. Verbraucher können dadurch nachverfolgen, woher ihr heutiges Abendessen stammt.

Gelingt das Konzept auf der Erde, kann Musk sich vorstellen, die Technologie auch auf anderen Planeten anzuwenden. Gegenüber CNBC äußerte Kimbal Musk dazu, dass mithilfe seiner Module der Lebensmittelanbau auf dem Mars ermöglicht werden soll.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adisa / Shutterstock.com